Vězeň chtěl ven z Borů, jako islámský terorista vyhrožoval otrávením vody

Trest si odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou.

„Všechny dopisy a podání byla činěna vědomě, zcela vědomě vyhrožoval teroristickým činem a šířil poplašnou zprávu. Věděl, že dopis ministerstvu je nepravdivý a dál s ním operoval jak vůči policii, tak proti regionální televizi,“ odůvodnil soudce Jan Hostaš.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Podle obžaloby napsal osmatřicetiletý muž loni v srpnu ve věznici v Plzni na Borech několik dopisů.

Vymyslel si báchorku, že se stal rukojmím islamistické organizace. Tvrdil, že jeho prostřednictvím má stát zaplatit 10 milionů korun teroristům, kteří v případě nesplnění požadavku odpálí chemické bomby ve vodovodním potrubí v šesti městech nebo obcích v České republice a zemřou desítky tisíc lidí.

První dopis adresoval sám sobě, aby to vypadlo, že si ho teroristé vybrali jako vyvoleného, a druhý dopis ministerstvu spravedlnosti.

„Přičemž za účelem ztížení identifikace pisatele napsal dopisy s pravopisnými chybami a s nesprávnou stylistikou tak, aby ve čtenáři vyvolal dojem, že jeho autorem je cizinec špatně ovládající český jazyk. Třetí dopis napsal pod svým jménem a společně s druhým dopisem jej adresoval též ministerstvu spravedlnosti. Tímto jednáním měl obžalovaný vyvolat dojem, že dopisy psal člen teroristické skupiny, která vyznává islám v jeho násilné, extrémistické a militantní podobě za užití teroristických útoků. V dopisech tato údajná skupina žádala, aby ministerstvo předčasně propustilo některé vězněné osoby včetně obžalovaného a dále aby byla předána finanční hotovost v celkové výši 10 milionů a 25 tisíc korun a automobil,“ stojí v obžalobě.

„Ty milovat žena děti...“

V dopise, který nechal u sebe v cele, stálo: „ty byt vyvoleny ty vybrat specialni úkol ty milovat žena děti ty udělat co my chtít my vedet kde byt tva zena ty muset obetovat pro tva zena a deti.“

Obžalovaný Marek V. sepsal i další dopisy, které adresoval jednak jednomu z vyšetřovatelů Městského ředitelství policie Plzeň a také dvěma reportérům pracujícím ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Martin Bílý z vrchního státního zastupitelství pro muže navrhl trest odnětí svobody v délce čtyř let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. „Nelze akceptovat, aby se osoby ve výkonu trestu dopouštěly další trestné činnosti,“ odůvodnil Bílý. Ohrožen byl vězeň sazbou od tří do 12 let.

Obhajoba naopak navrhovala upustit od potrestání. Podle ní nebyly výhrůžky reálné.

Souzený muž se necítí vinen. „K sepsání dopisů se sice přiznal, ovšem psal je proto, že měl trauma z toho, že dlouhodobě neuvidí svoji manželku a syna. Kvůli odsuzujícím rozsudkům mu bylo bráněno vidět se synem a manželka byla fyzicky napadána. Mimo tento stresový stav by takové dopisy nepsal. Navrhuje proto upuštění od potrestání,“ četl vyjádření Marka V. soudce Jan Hostaš.

„Manželka za mnou přišla a měla monokly. Fyzicky ji napadl její současný přítel. Chtěl jsem zamezit útokům na ni. A pak kvůli synovi. Sedím ve vězení za znásilnění prostitutky. Od roku 2012 bojuji za to, že jsem nic nespáchal. Doposud nikdo mé stížnosti neřešil. Dopisy jsem chtěl dosáhnout propuštění,“ vysvětloval u soudu vězeň.

V rejstříku trestů má od roku 2001 jedenáct záznamů o předchozích odsouzeních za majetkovou a násilnou trestnou činnost.

Dopisy psal na nelinkovaný papír hůlkovým písmem za pomoci pravítka. Na otázku, proč vyhrožoval otrávením pitné vody, odpověděl, že podobný případ viděl v televizi v seriálu Kobra 11. Deset milionů, které by dostal, chtěl prý vrátit a 25 tisíc si chtěl nechat na provoz auta.