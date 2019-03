V Plzni začnou lidi vozit klimatizované trolejbusy, vyjede jich sedm

Cestující klimatizované trolejbusy od ostatních poznají podle toho, že mají hranatější karoserii. Svezou se s nimi na linkách 15 a 16. Každý trolejbus stál více než 16 milionů korun.

„Vzhledem k tomu, že tramvajová a trolejbusová doprava má dvoutřetinový podíl na výkonech plzeňské městské hromadné dopravy, považuji investici do těchto moderních, ekologických trolejbusů za klíčovou a skutečně smysluplnou,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

Na baterie ujedou trolejbusy 12 kilometrů. Stejně jako jejich kratší varianty, které v Plzni jezdí už dva roky. Baterie se stihnou dobít při klasické jízdě pod trolejemi na standardních linkách.

Dopravní podniky plánují, že by trolejbusy s bateriemi do budoucna na některých trasách v okrajových částech Plzně mohly nahradit běžné autobusy.

Podle provozního ředitele dopravních podniků Jiřího Ptáčka tak není vyloučené, že by za nějaký čas mohly trolejbusy na baterie jezdit z Doubravky třeba do Červeného Hrádku.

V současnosti krátké trolejbusy s pomocnými bateriemi zajíždějí pravidelně z Božkova do Letkova nebo z Černic do tamní nákupní zóny. Řidiči využívají bateriový pohon i při objížďkách.

Dopravní podniky plánují, že do roku 2030 vzroste podíl tramvajové a trolejbusové dopravy v Plzni ze současných 64 na 85 procent.

Trolejbusy s bateriemi by v budoucnu mohly jezdit přes náměstí Republiky a Rooseveltův most dál po Karlovarské a Lidické ulici k lochotínskému areálu fakultní nemocnice a pak až na Košutku.

„Parametry trolejbusů jsou na to již nastavené. Trolejové vedení by bylo potřebné jen v kopcovitých úsecích. Přes náměstí Republiky, Rooseveltův most i dolů po Lidické a Karlovarské si trolejbusy vystačí s bateriemi,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

To by znamenalo, že troleje by dopravní podniky natahovaly zřejmě jen ve stoupáních na Karlovarské a Lidické ulici, možná i ve Studentské až na konečnou. Při jízdě do centra Plzně by trolejbus mohl jet jen na baterie.

Mluvčí dopravního podniku René Vávro řekl, že jeden z nových trolejbusů zapůjčí na tři týdny do Prahy. Pražský dopravní podnik ho bude zkoušet v provozu s cestujícími na jediné pražské lince.