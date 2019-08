Tři děti se popálily na táboře v Rokycanech, jednu dívku odvezl vrtulník

Další dvě popálené děti zdravotníci ošetřili a převezli na chirurgickou ambulanci plzeňské fakultní nemocnice, uvedl Martin Brejcha z krajské záchranné služby.

Zatím není přesně jasné, co se stalo. Podle neoficiálních informací se děti popálily při chemickém pokusu na příměstském táboře, kde jim instruktorky ukazovaly pokus nazývaný faraonův had. Při něm se zapálí směs cukru, jedlé sody a etanolu. Kromě dětí ve věku od šesti do osmi let měly údajně popáleniny na rukou i dvě instruktorky.

Policie zatím podobnosti neuvedla, případ si převzali rokycanští kriminalisté a věcí se zabývají, řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Událost měli nahlášenou původně jako požár hasiči, podle mluvčího Petra Poncara ale nemuseli nic hasit. „Na místě jen asistovali záchranné službě s ošetřením osob,“ řekl.