Kojenec po útoku oslepl a ochrnul. Spadl mi na zem, hájí se jeho matka

Ženě hrozí za těžké ublížení na zdraví až 12 let vězení. Státní zástupce pro ni navrhuje trest v délce osmi let.

Útok se stal v azylovém domě pro matky v Rokycanech.



„Obžalovaná vzala do rukou svého syna a se značnou intenzitou jej nejméně dvakrát krátce po sobě udeřila hlavou o zeď, nebo do jiné pevné překážky. Tím mu způsobila tříštivou zlomeninu týlní kosti, tříštivou zlomeninu pravé temenní kosti a puklinu levé temenní kosti, mnohočetná rozsáhlá pohmoždění v oblasti mozku a další zranění. Dále oboustrannou ztrátu zraku a přechodné ochrnutí levé poloviny těla,“ uvedl státní zástupce Pavel Raček.

Miminko skončilo v nemocnici a lékaři ho museli několikrát operovat.

Obžalovaná vinu odmítá. „Nesouhlasím s obžalobou,“ řekla žena. Podle svých slov chlapce vyndávala z postýlky, protože si s ním chtěla sednout na postel. Prudce se otočila, zamotala se jí hlava a spadla i s dítětem na zem. Chlapeček se při tom údajně praštil do hlavy o zeď.

Na ubytovně žila čtyři měsíce. Spolu s ní bydlela na pokoji ještě jedna žena. V osudný den byla ale obžalovaná v místnosti se synem sama.

Během výslechu na policii se přiznala, že s dítětem bouchla nechtěně o stěnu. „Bylo to ale pouze jednou. Nechtěla jsem mu ublížit, to jsem fakt nechtěla. Neudržela jsem rovnováhu,“ uvedla do spisu žena, která za necelé dva měsíce porodí čtvrté dítě.

Katetr do konce života

Poté, co se chlapec uhodil o zeď, chvilku plakal, ale později usnul. Druhý den začal zvracet, byl ospalý, a když potíže trvaly několik dní, rozhodla se s ním zajít k lékaři. Pro miminko si ihned do ordinace pediatra přijela sanitka.

Ačkoli je dnes Tomáškovi patnáct měsíců, je opožděný ve vývoji. Nesedí, nechodí, pouze se plazí. Má zavedený katetr, který odvádí přebytečný mozkomíšní mok do břicha, kde se vstřebává. Katetr bude chlapec mít do konce svého života. Zdá se, že vidí, ale není jasné, jak moc.

U soudu vypovídal také bývalý přítel obžalované ženy. Dvojice spolu žila rok a půl a ze vztahu vzešla dcera, o kterou se muž stará. Zda je Tomášek jeho syn, si jistý není.

„O víkendu mi (obžalovaná) volala, že Tomášek nechce jíst a pořád spí. Setkali jsme se kvůli tomu v Rokycanech na náměstí, protože do azyláku chlapi nesmějí. Malej měl černé ucho a v něm byla zaschlá krev. Tvrdila mi, že se škrábl. Řekli jsem jí, ať s ním jde k doktoru, ale nešla. Až po týdnu,“ vzpomínal na loňský srpen u soudu muž.