Sejmu tě, křičel na myslivce podle obžaloby ozbrojený řidič čtyřkolky

Byl jím René Bárta, kterému hrozí až osmiletý trest za vydírání se zbraní.

Případ se odehrál letos 24. února u Semošic na Domažlicku. Dvaapadesátiletý myslivec řekl, že jen nechtěl, aby mu na čtyřkolkách jezdili na oseté pole.

„Jsem hospodář mysliveckého sdružení, byl jsem přikrmovat zvěř. Slyšel jsem hluk z motorů čtyřkolek, které nám často jezdí přes les. Sedl jsem do auta Lada Niva a pomalu jel podél lesa. Z lesa proti mě vyjelo několik lidí na čtyřkolkách,“ popsal u soudu myslivec.

Pokračoval, že chtěl vědět, kam čtyřkolky jedou, protože tam má oseté pole. „Pan Bárta jako jediný zastavil na mé úrovni. Stáhnul jsem okénko a řekl jsem mu, že mi ničí oseté pole,“ začal líčit situaci myslivec.

Kvůli hluku z motorů čtyřkolek prý neslyšel, co mu Bárta na otázku odpověděl.

„Pak Bárta předjel před moji Nivu, zařadil rychlost a oházel mi auto bahnem, létaly i kamínky. Začal hned ujíždět, tak jsem se za ním vydal,“ pokračoval myslivec.

Ty kryple, vylez ven, já tě sejmu, křičel muž na myslivce

Chtěl, aby čtyřkolkář nějakým způsobem zastavil. „Chtěl jsem to řešit s policií, protože jsem nevěděl, jestli nemám poškozené auto. Byla to pak souběžná jízda. Na hraně lesa, kde byly převislé větve ze stromů, musel zpomalit a já zastavil před ním. Chtěl jsem vystoupit, ale stačil jsem jen otevřít dveře. Oběhl auto a mířil na mě svou pistolí,“ vyprávěl u soudu myslivec s tím, že jej souzený muž nazval kryplem.

Podle státní zástupkyně křičel Bárta na řidiče auta: „Ty kryple, vylez ven, já tě sejmu“. Na další vysvětlení poškozeného, že mu svojí jízdnou ničí zaseté rostliny, reagoval šofér čtyřkolky slovy: „Nemysli si, že je to plynovka, já tě sejmu, vylez ven.“

Po chvíli se poškozenému podařilo vycouvat a vyjet s vozidlem z místa. Je přesvědčený, že mu při couvání bouchli nebo kopli do auta. Nejprve volal podle svých slov myslivci ze sdružení, o němž ví, že slouží u policie. Pak na tísňovou linku 158 ohlásil, že byl ohrožován zbraní.

Bárta: Zbraň nebyla nabitá. Bylo to jen zastrašení

Souzený René Bárta tvrdí opak. Agresorem není on, ale myslivec.

„Je mi líto, že to dospělo až sem. My jsme jeli po lesní cestě a pak po poli. Ano, byla to chyba. Na druhou stranu jsme projížděli klidně, ničemu neubližovali, nic neničili. Pak do nás začal muž s autem najíždět, vulgárně nadával, zatarasil nám cestu. Objeli jsme ho, ale on na nás začal najíždět. Auto použil jako zbraň,“ hájil se dnes u soudu Bárta.

Dodal, že konflikt se stal právě naopak. „Není to tak, že já bych narazil se čtyřkolkou do auta, ale on do mně. Chtěl pak na mně vystartovat. Bránil jsem se legálně drženou zbraní, bylo to jen na zastrašení. Nebyla nabitá. Když jsem zbraň odložil nebo zasunul do pouzdra, dvakrát na mně najel. Kdybych při druhém pokusu neodskočil, zlomil by mě obě nohy. Vyzval mě na pěstní souboj, vulgárně nadával. Pak odjel po poli pryč,“ prohlásil Bárta.

Dodal, že kdyby se situace opakovala, zachoval by se stejně. „Vím, že jsem udělal chybu tím, že jsem to nenahlásil jako první,“ uvedl obžalovaný před soudci.

U soudu dnes mimo jiné zaznělo, že Lesy ČR ani obec nedaly čtyřkolkářům povolení, aby jezdili po lese nebo pozemcích.

Další řidiči čtyřkolek na policii uvedli, že pokud svým ježděním způsobili na lesích nebo polích škody, jsou ochotni je nahradit.

Soud bude pokračovat v příštím roce.