Slavnosti svobody symbolicky zahájí Sabaton s akademickým sborem

Švédská metalová kapela Sabaton má velmi blízko k vojenské tematice. Řada jejích písní pojednává o událostech druhé světové války. Zpěvák formace Joakim Brodén pak má velmi blízko k Česku. Pochází odtud totiž jeho matka. I díky těmto dvěma faktům vznikl nápad uspořádat koncert skupiny, která ve svém žánru patří ke světové špičce, na úvod tradičních Slavností svobody v Plzni. Vystoupení se odehraje 4. května v lochotínském amfiteátru.

Jak vznikl nápad zahrát na západě Čech právě při této příležitosti?

Je to událost, na které jsme chtěli zahrát od chvíle, kdy nám o ní před mnoha lety řekl George z Pragokoncertu (Jiří Daron, ředitel agentury, pozn. red.). Sabaton a vojenská historie jdou ruku v ruce a v dnešním světě už tolik podobných akcí není. Takže jsme velmi rádi. Pro mě osobně to je velmi speciální příležitost, na kterou se už dlouho těším.

Na koncertě vás doprovodí Český akademický sbor. Jak spolupráce vznikla?

V minulosti jsme vystupovali s různými muzikanty, orchestry i sólovými umělci, ale poprvé se pouštíme do něčeho takového. Sabaton byl vždycky o pompézních refrénech a spoustě vokálu, a tak nás napadlo pozvat sbor na několik našich festivalových vystoupení. A protože vydáváme nové album, rozhodli jsme se přivést Velký válečný sbor.

Vypadá to, že se už nemůžete dočkat…

Přesně tak! A abych dodal něco osobního, těším se, až si zase budu moct dát některé ze svých oblíbených jídel a napít se nejlepšího piva na světě.

Chystáte se na některé z oficiálních částí programu Slavností svobody?

Rád bych viděl přehlídku, která se uskuteční den po našem koncertu.

Historie druhé světové války patří k vašim velkým koníčkům. Co víte o osvobození Plzně?

Momentálně docela dost a nejsem si jist, jestli chcete, aby tento rozhovor byl jen o historii. Ale řekněme, že mám hodně informací o Pattonově 3. armádě, o 16. obrněné divizi přezdívané Armadillo. A také vím, že Američané byli na cestě do Prahy odvoláni kvůli dohodě se Sovětským svazem.

Vaše kapela v minulosti vydala písničky Far from Fame a Aces in Exile, které pojednávají o českých pilotech, jež bojovali ve druhé světové válce, zahrajete je i v Plzni?

Nechci nic prozrazovat, ale mohu slíbit, že minimálně jedna z nich zazní.

Složili jste také skladbu 1648, která pojednává o obléhání Prahy švédskými vojsky během třicetileté války. Jak se na tyto události díváte jako poloviční Švéd a poloviční Čech?

Jasně, že jsem v tomto případě rozpolcený, ale všechno se to odehrálo už hodně dávno. Nevnímám to proto jako konflikt, v němž bych si měl vybrat, na jaké budu straně. A vzhledem k tomu, že si pamatuji na příběhy, které jsem slýchal, když jsem jako kluk kráčel po Karlově mostě s mou matkou a babičkou, bylo přirozené, že jsem o tom napsal písničku.

Slavnosti svobody výběr akcí: pátek 3. května park za OC Plaza: tábor 16. obrněné divize US Army, tábor RAF a WAAF (9-20 hodin), amfiteátr: hudební a kulturní scéna (od 13 hodin), Křižíkovy sady: tábor americké 2. pěší divize (9-20 hodin), náměstí Republiky: koncert Plzeňské filharmonie (od 20 hodin) sobota 4. května u KD Peklo: Camp Raiders (9-20 hodin), Měšťanská beseda: beseda s veterány (9 hodin), náměstí Republiky: Pilsner Jazz Band (od 14:30 hodin), Čechomor (od 21 hodin), amfiteátr: Sabaton (od 20 hodin), park za OC Plaza: Jack Reloaded (od 14 hodin), Poutníci (od 16:30 hodin), Taxmeni (od 18:30 hodin) neděle 5. května Convoy of Liberty: v 11 hodin výjezd ze Sukovy ulice, dále po Klatovské třídě, sady Pětatřicátníků, náměstí Republiky. Náměstí Republiky: Hradišťan (od 17 hodin) pondělí 6. května Americká třída: hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko! (od 16 hodin), Křižíkovy sady: Tábor americké 2. pěší divize (9-18 hodin)



Nechystáte nějakou další skladbu, která by se týkala české historie?

Máme několik dobrých nápadů, které se vztahují k vaší historii, ale všechno musí perfektně sedět k hudbě a tematice alba, na kterém pracujeme. Jsem si ale naprosto jist, že ještě nějaká další písnička se vztahem k České republice zazní. Jsme stále poměrně mladí a máme na její složení dost let.

V lochotínském amfiteátru jste už hráli během Metalfestu. Jak se vám prostředí líbí?

Hodně! Amfiteátry jsou vždycky skvělé na koncerty, protože většina publika má dobrý výhled na pódium. Máme na toto místo jen ty nejlepší vzpomínky. A mimochodem, ředitel zoo, u které se amfiteátr nachází, je správnej chlap, který nám umožnil prohlídku zákulisí zoo, a bylo to skvělé.

Protože je vaše matka z Čech, určitě jste tady jako dítě občas pobýval. Jak se vám tady líbilo?

Vždycky jsem si to tu užíval. Česká republika je místo, kam si jezdím odpočinout od stresu. Je tu skvělé jídlo, fantastické pivo. A také na mě vždycky dýchne nostalgie, když si vzpomenu, jak jsem si jako dítě hrál v Dejvicích, kam jsme jezdili na návštěvu za naší babičkou.

Jak často navštěvujete Česko v současnosti?

Častěji, než si lidé myslí. Většinou to ale udržuji v tajnosti. Jezdím sem relaxovat nebo se sejít s přáteli. A také tady chodím na koncerty. Čeští fanoušci jsou totiž mnohem lepší než ti švédští, takže raději zajdu na nějakou kapelu do Prahy než do Stockholmu. Naposledy jsem tady byl před několika měsíci, na přelomu září a října.

Říkáte, že čeští fanoušci jsou skvělí. To je asi i důvod, proč u nás Sabaton hraje poměrně často.

Ano. Přestože je Česká republika malá země, je plná fanoušků heavy metalu. To je důvod, proč se sem vracíme častěji než do jiných států.

Vzpomínáte rád na vaše první české koncerty?

Poprvé jsme zde hráli v roce 2007 jako předkapela při pražském koncertu skupiny Therion. Museli jsme tam nejspíše udělat něco hodně dobrého, když si nás ten samý rok vybrali na festival Masters of Rock. Ten pro nás znamenal obrovský zážitek a bylo to vystoupení před největším publikem, jaké jsme do té doby zažili.

Sabaton má nově na internetu kanál, který se věnuje vojenské historii. Co přesně tu lidé najdou?

Jsem rád, že se na to ptáte, protože pro mě to je jedno z nejoblíbenějších témat. Už mnoho let chceme vytvořit minidokumenty o našich písních a nyní se to konečně podařilo. Každý měsíc zveřejníme jednu epizodu, která popisuje příběh, který se za skladbami skrývá. Máme k dispozici profesionální historiky, kteří se starají o historické informace a my přidáváme příběhy, vzpomínky z turné a další věci spojené s našimi písničkami.

Metalová jízda na Slavnostech svobody (31. 10. 2018)