Lákadlem Slavností svobody bude tank Sherman, klub ho získal v Argentině

Americký tank Sherman z období druhé světové války bude letos patřit k zajímavostem květnových Slavností svobody v Plzni. Stroj, o jehož uvedení do původního stavu se snaží členové Klubu vojenské historie 16. obrněné divize US Army, si budou moci zájemci prohlédnout v areálu za obchodním centrem Plaza.

Zástupcům klubu se tank podařilo získat až v Argentině, odkud byl po moři dopraven do Evropy. V provizorní dílně dobového vojenského kempu v Plzni nadšenci předvedou, jak pracují na jeho obnově. Tank ještě nebude mít věž.

„Ale je výhoda, že má obrovský otvor na věž, a lidi se tak budou moci podívat, jak to vypadá uvnitř. A my budeme vlastně pořád na obnově tanku dělat. Příští rok bude hotový a měl by jezdit,“ prohlásil Pavel Rogl z Klubu 16. obrněné divize. Uvedl, že na renovaci Shermana nadšenci pracují už rok.

V kempu 16. obrněné divize americké armády budou kromě toho k vidění desítky vozidel těžké i lehké obrněné techniky, dílenské a přepravní techniky včetně dvou stíhačů tanků M36 Jackson, z nichž jeden bude zapůjčený z Vojenského historického ústavu a druhý z Muzea obrněné techniky Smržovka.

Součástí ležení bude fungující polní kuchyně s dobovým vybavením, dílny, v nichž se bude provádět údržba či opravovat vozidla, vojenské ubikace jak pro mužstvo, tak důstojníky, stanoviště vojenské policie a ostatní zázemí.

Program v kempu nabídne ukázky střeleb z pěchotních zbraní, kulometů a děl z výzbroje vozidel. Své místo v parku bude mít i historický stanový tábor Československé samostatné obrněné brigády a Královského letectva (RAF).

K nejdůležitějším postavám oslav osvobození Plzně v roce 1945 budou patřit američtí a belgičtí váleční veteráni. „Každoročně hrají při Slavnostech svobody hlavní roli. I letos budou mít lidé příležitost vyslechnout si jejich vyprávění spojené s debatou a autogramiádou. Setkání je naplánované na sobotu 4. května od 9 hodin v Měšťanské besedě,“ uvedl primátor Martin Baxa.

Účast na plzeňských slavnostech zatím potvrdili Earl Ingram, Herman Geist a James Duncan z 2. pěší divize, George Thompson z 16. obrněné divize, Richard Pieper z 97. pěší divize a za belgický 17. střelecký prapor Louis Gihoul, Michel Gilain, Hubert Rauw a Valére Gustin.

Příležitostí k setkání s veterány bude víc. Například po dojezdu oblíbeného konvoje historických vojenských vozidel po poledni v neděli 5. května na náměstí Republiky. Pavel Rogl z Klubu 16. obrněné divize uvedl, že v čele konvoje pojede 60 až 70 historických vozidel.

„Nemůžeme tam použít všechno, protože třeba tři tanky mají kovové pásy a nesmějí proto na silnici. Do konvoje tedy můžeme použít jenom dva,“ sdělil. Celkový počet vozidel v konvoji odhadl na 220.

Kromě dobového vojenského kempu 16. obrněné divize bude v centru Plzně další kemp v Proluce v Křižíkových sadech. Tam se usadí až do pondělí 6. května příslušníci klubu 2. pěší divize.

Vojensko-historický program doplní kapely hrající dobovou hudbu, módní přehlídka nebo promítání filmů či týdeníků ze čtyřicátých let.

Slavnosti svobody se uskuteční ve dnech 3. - 6. května. Hlavní vzpomínková slavnost se odehraje 6. května od 16 hodin u památníku Díky, Ameriko!

Součástí oslav bude kulturní program například na náměstí Republiky, kde vystoupí Plzeňská filharmonie a skupiny Čechomor nebo Hradišťan.

K doprovodnému programu slavností bude letos mimo jiné patřit Jom ha-šoa - vzpomínání na oběti holocaustu. Veřejné čtení jmen obětí se uskuteční U Branky ve Smetanových sadech 2. května od 14 hodin.

