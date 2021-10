Až vymřou pamětníci? Slavnosti svobody budou žít dál, říká šéf Pattonova muzea

Earl Ingram zemřel v 99 letech, do Plzně jezdil pravidelně od oslav v roce 1995. Jaký byl jako člověk?

Obrovský. Velice mě ovlivnil, vážím si srdečného přátelství, které trvalo tak dlouho. Tento obdivuhodný člověk dal našemu regionu víc než jen osvobození v roce 1945. Myslím si, že mi především dal k přátelství i obrovskou otevřenost. Vřelé kontakty měl i s mými přáteli a mnoha dalšími lidmi v kraji. Do poslední chvíle jeho života jsme byli ve spojení a s jeho rodinou nadále zůstáváme. Stejně jako u ostatních veteránů to není jen o setkáních v květnu, ale komunikujeme spolu celoročně.

Když bojovali, znali svého nepřítele. V něčem to měli jednodušší než my, protože dnes ani pořádně nevíme, kde a kdo je náš nepřítel.