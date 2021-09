Zemřel americký veterán Earl Ingram, byl tváří i duší Slavností svobody

Ve věku 99 let zemřel americký veterán Earl Ingram, který v květnu 1945 osvobozoval pod velením generála George Pattona Plzeň. Veterán se do města pravidelně vracel na Slavnosti svobody, poprvé to bylo v roce 1995.