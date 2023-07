Do mostů na Rondelu zatéká, firma je bude opravovat i přes noc

Oba mosty ze 70. let minulého století měly jít k zemi při plánovaném zasypání mimoúrovňové křižovatky. Současné vedení města loni rozhodlo o odložení plánů na zavezení současné silnice první třídy s tramvajovou tratí a zbourání obou mostů.

„Možné zasypání jsme nikdy neshodili, projektuje se dál, ale odkládáme realizaci. Platí stále moje stanovisko, že ho nebudeme upřednostňovat před dokončením celého východního okruhu a vnitřního průtahu s estakádou,“ řekl letos v květnu náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Východní okruh by podle aktuálních informací měl kompletně propojit výpadovku na Karlovy Vary s dálničním přivaděčem u Bručné v roce 2034. Stav obou mostů postavených do oblouku není dobrý už řadu let. Ředitelství silnic a dálnic je tak musí opravit, aby vydržely ještě několik let.

Mosty podepřou ocelovými nosníky

„Do obou mostů dlouhodobě zatéká, to by do budoucna mohlo nosnou konstrukci výrazně narušit. Při současných stavebních úpravách za 19 milionů korun budou oba podepřené ocelovými nosníky a zároveň zabezpečené proti dalšímu zatékání vody,“ vypočítal mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Kvůli pracím na mostech bude na silnici pod nimi částečně omezený průjezd pro auta, tramvaje budou přes stavbu projíždět pomaleji. Omezení mají být do konce prázdnin, v září už práce nebudou mít dopad na dopravu.

Firma Colas, která se v minulosti podílela na kompletní rekonstrukci nedalekého mostu generála Pattona, bude pracovat i přes noc. Podle dohody s městem a ŘSD využijí pracovníci stavebních firem období mezi půl jednou v noci a čtvrtou hodinou ranní na práce v prostoru tramvajového kolejiště. Právě v téhle noční době tudy žádné tramvaje neprojíždějí.