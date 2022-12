Záměr proměnit oblast Rondelu může narazit, noví radní vizi prověřují

Záměr na základě komplexní studie schválili zastupitelé v roce 2020. V plánu bylo, že zmizí zářez, kterým vede část magistrály s tramvajovou tratí, a spodní část Karlovarské ulice získá ráz městské třídy s alejemi stromů i s novu tramvajovou zastávkou.

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů už o tématu přeměny oblasti Rondelu začal jednat se zástupci Útvaru koncepce a rozvoje, který plán změny s odbornými studiemi připravil. Právě Piráti záměr v minulém volebním období odmítli podpořit. Argumentovali tím, že úpravy mohou zkomplikovat provoz a poukazovali na to, že dotčenou částí Karlovarské ulice projíždí denně desetitisíce aut.

Zastánci plánu zdůrazňovali, že po otevření dokončeného západního a části východního silničního okruhu města počet aut v místě klesne o zhruba třetinu. Pavel Bosák je přesvědčený, že mnoha občanům vadí, že by v lokalitě zaniklo mimoúrovňové vedení komunikací a snaží se zjistit, zda by alespoň zčásti mohlo být zachované.

„Chtěl jsem vědět, z čeho vycházely úvahy urbanistů, kteří s konceptem změny přišli. A chtěl jsem prověřit další varianty, kdy by částečné mimoúrovňové uspořádání komunikací zůstalo i například bez okružní křižovatky,“ vysvětluje.

Uvádí, že chce slyšet argumenty druhé strany a uznává, že za vznikem záměru bylo hodně práce a peněz za různé studie.

„Ale zároveň vím, že aby se našla převažující politická vůle na prosazení takových změn, je dobré mít shodu více stran. Proto jsem se snažil nají kompromisní řešení, které by uspokojilo všechny,“ řekl.

Bosák tvrdí, že debata bude pokračovat dál. Stále je podle něj ve hře možnost výstavby estakády, po níž by vedla přes lochotínské louky silnice, která by byla součástí dříve plánovaného průtahu Plzní. Taková komunikace by podle Bosáka část dopravy z oblasti Rondelu odvedla.

„Další okolnost, která se záměru na změnu Rondelu týká, je otázka, jak bude vypadat dopravní situace po otevření západního okruhu,“ sdělil.

Celý západní okruh má být v provozu v prvním čtvrtletí roku 2023 a má přispět ke zmírnění provozu na Karlovarské ulici. Pak se podle Bosáka uvidí, zda se tento předpoklad potvrdí. „Buď to podpoří argumentaci jedné nebo druhé strany pro prosazení finálního řešení,“ konstatoval.

S přestavbou se počítalo v letech 2019 až 2033

S plánovanou přestavbou Rondelu se počítalo v období 2019 – 2033 a je tedy podle něho ještě dost času. V minulém volebním období schválený záměr počítal se tím, že se na financování akce bude podílet Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které potřebuje vyřešit nedobrý stav mostů, po kterém vede okružní komunikace.

ŘSD s navrženou úpravou Rondelu souhlasilo, mosty by tím zanikly. „Budeme se zástupci ŘSD o tomto projektu mluvit. Minimální sanace mostů tam proběhla a životnost konstrukcí se prodloužila. Žádáme o aktuální posouzení stavu mostů,“ tvrdí Bosák.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z ODS je přesvědčený, že se projekt na úpravu oblasti Rondelu přinejmenším odsouvá. „Primátor řekl, že dokud nebude dokončený silniční okruh města, tak se se změnou nezačne. A východní část okruhu má být podle ŘSD dokončená v roce 2033. Pak se změna na Rondelu nemůže s řešením mostů potkat. Takže to vypadá, že záměr nové vedení města odpískalo,“ řekl Šindelář.

Myslí si, že svou roli přitom sehrály obavy z toho, že by úpravy v oblasti přinesly dopravní omezení. Nicméně zdůrazňuje, že změny se plánovaly po etapách tak, aby stále byly průjezdné dva pruhy v každém směru. „Nejprve se měla upravit Lochotínská ulice, aby vznikla nová obslužná komunikace, a pak by se teprve pokračovalo na dalším postupném zarovnání terénu,“ sdělil Šindelář.

Ten předpokládá, že v tomto volebním období se už záměr nikam neposune. „Myslím, že bylo možné záměr doprojektovat i začít s realizací,“ sdělil. Bývalé vedení města podle něj směřovalo k tomu, že realizace bude zahájená v roce 2025 nebo 2026.

Podle Šindeláře by ústup od schváleného záměru v oblasti Rondelu byl krokem proti dosavadní koncepci města a snaze scelit širší centrum v lokalitě mezi Severním Předměstím se středem Plzně. „To byl jeden z hlavních cílů, proč se Rondel měl změnit,“ konstatoval.

Vizualizace přestavby křižovatky u Rondelu v Plzni (11. 11. 2020)