Nejvíc aut projede úsekem Karlovarské třídy v Plzni, denně až 54 tisíc

„Za 24 hodin v Karlovarské ulici v Plzni mezi křižovatkami s ulicemi Otýlie Beníškové a Lidickou projede 46 605 vozidel. Číslo je průměrem měření v různých pracovních dnech i víkendech,“ vysvětlil Adam Koloušek z tiskového odboru Ředitelství silnic a dálnic k právě zveřejněným údajům získaných ze sčítání v letech 2020 a 2021.

Od pondělí do pátku se táhnou v dopravních špičkách nekonečné kolony aut po Karlovarské třídě. Ráno hlavně směrem do centra, odpoledne pak převažují auta v opačném směru. Ve skutečnosti od pondělí do pátku projede tímto úsekem více aut, než udává průměr zahrnující i slabší dopravu o víkendech.

„V pracovních dnech projede po Karlovarské za 24 hodin v průměru přes 54 tisíc vozidel,“ uvedl dopravní specialista Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský.

Z dat o intenzitě dopravy v Plzni z roku 2020 vyplývá, že ve směru od centra přijíždí po Karlovarské ke křižovatce s Lidickou v pracovních dnech v průměru 28 600 vozidel, v opačném směru 27 200 aut.

Náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule výsledek komentoval jen krátce. „Data přesně ukazují, proč Plzeň nutně potřebuje dokončit městský okruh, a to jak jeho západní, tak východní část,“ řekl.

Čísla odhalila, že se mnoho řidičů snaží vyhnout centrálnímu dopravnímu uzlu, kterým je křižovatka U Pošty (Karlovarská - Sady Pětatřicátníků). Ta je propojením severo-jižního a východo-západního průtahu městem. Po Karlovarské ke křižovatce U Pošty v pracovních dnech přijíždí 23 900 vozidel, v opačném směru z ní odjíždí 24 tisíc aut.

Více než osm tisíc aut v každém směru při cestách od Prahy na Karlovarskou nebo opačně využívá alternativní trasu přes Rooseveltův most a ulici Otýlie Beníškové. I ta je v dopravních špičkách ucpaná, v kolonách bývají uvězněné i autobusy městské hromadné dopravy.

Karlovarské ulici by se mělo významně ulevit už v příštím roce, kdy se dopravě kompletně otevře západní okruh. V současnosti stavební firmy dokončují betonáž téměř kilometr a čtvrt dlouhé mostní estakády přes údolí Mže mezi Křimicemi a Radčicemi. Po zprovoznění stavby bude možné projet z Košutky na Borská pole po nové silnici už mimo centrum Plzně.

Nejzatíženější úseky úsek aut za 24 hod. Všechna vozidla D5 (úsek Rokycany-Ejpovice) 36 662 Karlovarská (úsek Lidická - Otýlie Beníškové) 46 605 Vejprnická (úsek Domažlická - Křimická) 21 267 Těžká motorová vozidla D5 (úsek Rokycany - Ejpovice) 11 480 Karlovarská (úsek Lidická - Otýlie Beníškové) 4 913 Jateční (úsek Chrástecká - Rokycanská) 2 158 Číslo je průměr ze všech sčítání v pracovních dnech i o víkendech.

Na budoucí západní obchvat upozorňují dálkové návěsti na příjezdech od Karlových Varů i od Žatce namontované nad silnicemi. Upozornění na rychlejší cestu k dálnici D5 jsou zatím přelepená.

Dokončení západního městského okruhu by mělo odvést řadu aut také z Vejprnické ulice mezi Domažlickou a odbočkou na Křimice, což je bývalá výpadovka na Rozvadov před otevřením dálnice D5. Ta je podle nejnovějšího měření ŘSD nejzatíženější silnicí druhé třídy v kraji.

Nejzatíženější silnicí II. třídy je Vejprnická

Sčítání intenzity dopravy v republice provádí ŘSD každých pět let. Aktuální měření komplikoval covid.

„Hlavní sčítání měla být zahájena v dubnu 2020. Kvůli přísným vládním opatřením v rámci boje s pandemií proběhla měření v roce 2020 jen v létě a na podzim, plánované jarní sčítání bylo přeloženo na rok 2021. Nesčítalo se v období, kdy kvůli přísným vládním opatřením byla omezena mobilita osob,“ vysvětlil Jan Hoření z ŘSD.

I tak z celorepublikových výsledků vyplynulo, že doprava v České republice vzrostla ve srovnání s daty z roku 2016 o 10 procent.

Od Rondelu ke křižovatce s Lidickou ulicí, tento úsek Karlovarské třídy je nejvytíženější silnicí v Plzeňském kraji.

V Plzni sčítání projíždějících aut navíc ukázalo, jak bude kromě západního důležitý i východní městský okruh. I když měření probíhala v době, kdy ještě nebyla otevřená nová silnice kolem Boleveckého rybníka, Jateční ulice v úseku mezi Chrásteckou a Rokycanskou je nejfrekventovanější silnicí druhé třídy v kraji pro těžkou dopravu. I tady jsou v dopravních špičkách velké kolony.

Miroslav Blabol z plzeňského zastoupení ŘSD připomněl, že na nový úsek kolem Boleveckého rybníka v budoucnu navážou další etapy východního okruhu kolem seřazovacího nádraží, silnice podejde železniční trať Plzeň - Praha, mostem překoná Rokycanskou ulici.

Trasa pak povede podél železniční trati na České Budějovice, kterou podejde tunelem u Sušické ulice a u pekárny na Světovaru se napojí na několik let hotový přivaděč k dálnici D5 u Černic. Podle aktuálních záměrů by auta měla celý východní okruh poprvé projet v roce 2033.

