Plzeň schválila studii přestavby, oblast u Rondelu chce změnit v bulvár

Je to záměr, který může výrazně změnit tvář širšího centra Plzně. Radnice chce po desetiletích napravit to, co za komunistického režimu způsobilo vybudování magistrály namířené ze Severního Předměstí do středu města.

Nejvýraznější plánovanou změnou je zrušení kruhové křižovatky Rondel na Roudné a vyrovnání terénního zářezu, kterým pod ním vede silnice i tramvajová trať.



Při úpravě mají vzniknout nové zastávky pro veřejnou dopravu, aleje stromů nebo menší náměstí.

Společná, zhruba půlmiliardová investice města a státu, může odstartovat zájem soukromých firem o zastavění okolních pozemků, které budou atraktivnější než dosud.

Po dobu přestavby má být oblast průjezdná v obou směrech. V přípravné fázi bude upravena silnice v Lochotínské ulici, aby zajistila lepší spojení Roudné s Lochotínem.

Magistrát pro dlouhodobou akci připravil technickou studii, kterou už projednali zastupitelé Plzně. Otevřeli tím cestu k přípravě další dokumentace.

Někteří politici se obávají, že se po úpravě zhorší dopravní situace v oblasti. Zastánci záměru zdůrazňují, že práce nezačnou dřív, než bude v roce 2023 dostavěný západní okruh a hotová i část východního okruhu, aby posloužily jako objízdné trasy. Po jejich zprovoznění se očekává na Karlovarské pokles počtu vozidel zhruba o třetinu.

„Rok 2023 je první, kdy by se mohlo s úpravami začít. Ale jsme si vědomi finanční situace města, takže to bude až v dalších letech,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS. Ten odhaduje, že je reálné, aby akce začala v roce 2025.

Doba stavby rozdělené do pěti etap se odhaduje na čtyři roky. To znamená, že pokud se najdou peníze, hotovo by mohlo být v roce 2030.



Náměstek upozornil, že Ředitelství silnic a dálnic o deset let prodlouží životnost dosluhujících mostů Rondelu použitím podpěr.

V plánu je jízdní pruh vyhrazený pro veřejnou dopravu

Šéf opozičního klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák prohlásil, že je předčasné záměr připravovat, když není jisté, jak bude vypadat intenzita dopravy v centru po otevření obou částí objízdných tras. „Ani západní okruh to nevyřeší. Nevíme, jak se bude vyvíjet doprava v Plzni,“ uvedl.

Šindelář oponoval, že údaje o tom, že okružní trasy odvedou z centra část aut, jsou oprávněné. „Máme to podložené,“ řekl. Podle analýz dopravních odborníků, by mělo v oblasti ubýt zhruba 15 tisíc aut denně. „Myslím, že západní okruh tomu pomůže,“ řekl.

Magdaléna Daňková z Pirátů upozornila, že někteří řidiči záchranné služby se obávají prodloužení doby dojezdu do fakultní nemocnice o několik minut. Podle náměstka primátora pro dopravu Michala Vozobuleho z TOP 09 se ve směru z centra počítá s jízdním pruhem vyhrazeným pro veřejnou dopravu. „Takže podmínky pro záchranný systém by se měly zlepšit,“ konstatoval.

Vozobule prohlásil, že záměr má pro Plzeň širší význam: „Ten příběh je o změně dálničního prostoru v centru Plzně v městskou třídu.“

Náklady na celou akci se odhadují na 500 milionů korun. Zhruba 200 miliony by se měl na investici podílet stát.