Rondel na Karlovarské třídě v Plzni nezmizí dřív, než mu odlehčí okruh

Hotový západní silniční okruh a dokončená část okruhu východního budou hlavními silnicemi, které odvedou část dopravy z Karlovarské třídy. Po představení podrobností projektu veřejnosti o tom informoval náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

Plán na přebudování místa, kterým projíždí denně desítky tisíc aut, počítá s tím, že zanikne mimoúrovňová křižovatka s kruhovým objezdem. Komunikace se dostanou na jednu úroveň a v oblasti budou tři světelné křižovatky. V každém směru mají být zachované tři jízdní pruhy a uprostřed povede tramvajová trať oddělená pásem zeleně.

Poblíž obchodního centra vznikne nová zástavka tramvají nebo menší náměstí. Nové komunikace výhledově obklopí nové domy. Představitelé města předpokládají, že úpravy v místě zklidní provoz a projíždějících aut ubude.

Někteří obyvatelé Plzně mají obavy, že úpravy rondelu a okolí zhorší dopravní situaci v místě, protože bude hůř průjezdné. Dopravní experti obavy mírní.

„Výstavba části městského okruhu, kterou je tato stavba podmíněna, by podle dopravních modelů a simulací měla místu ulevit až o třetinu současného dopravního zatížení,“ tvrdí Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města.

Dopravní modely přitom podle něho zahrnují i dopravu, která přibude v souvislosti s novou zástavbou. Upozorňuje, že dosavadní dopravní problémy jsou v místě způsobeny zejména křižovatkami U Pošty a u Lékařské fakulty, které určují limity průjezdu v oblasti rondelu.

„S průjezdností křižovatek po přestavbě nebude problém, jejich kapacita bude dostatečná. Průjezd pro automobily se ale o něco zpomalí,“ uvedl Petr Raška.

Kolem upravené silnice se bude stavět

Části lidí z Roudné se nezamlouvá, že město připouští budování dalších domů v okolí komunikace po její přestavbě. „Nelíbí se mi, že by se asi v podstatě úplně změnil ráz oblasti. I když je to blízko centra, je část Roudné relativně ještě v klidu. S novu zástavbou by se sem ale rozšířil ruch,“ vysvětluje obyvatelka Roudné Vladimíra Nová.

Karlovarská třída a Rondel v Plzni.

Žena tvrdí, že lidi v minulosti znepokojily například zprávy o tom, že v území od Křížkovy ulice k čerpací stanici mají vyrůst řady až osmipatrových domů. „A zástavba má být i z druhé strany Karlovarské třídy směrem k zoologické zahradě,“ říká.

„Bez ohledu na projekt úpravy rondelu jsou oblasti kolem něho podle územního plánu zastavitelné. Netýká se to ale luk směrem k zoo,“ sdělil náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS). Uvedl, že sice chápe, pokud si někdo přeje mít Roudnou stále takovou, jakou ji lidé znají, ale domnívá se, že je nutné počítat se změnami centra Plzně. „Vývoj města je nezbytný a Roudná leží šest set metrů od jeho středu,“ prohlásil.

Náměstek sdělil, že zástupci města budou zřejmě ještě před vydáním územního rozhodnutí na přestavbu rondelu upřesněný projekt prezentovat veřejnosti. Šindelář tvrdí, že podle dosavadních plánů budou úpravy v oblasti rozložené do dvou až tří stavebních sezon.

Náklady na úpravy okolí rondelu jsou dnes odhadované na zhruba 750 milionů korun. Podstatnou částí by se na nich podílelo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které silnici na Karlovarské třídě spravuje. Šéf plzeňské pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák řekl, že by se jednalo přibližně o dvě stě milionů korun.