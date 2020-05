Registry vozidel nestíhají, v Plzni mají rezervace až do konce května

Na odbory dopravy ve větších městech se lidé často objednávají na určitý čas přes internetové aplikace. Jenže mnohdy je už pár minut po odblokování nových termínů vše beznadějně obsazené těmi nejrychlejšími. V současné době až na měsíc dopředu.

Lidé, kteří neměli štěstí přes internet, zkoušejí přijít i bez předchozího objednání. Jenže pak tráví dlouhé hodiny čekáním před úřady bez jistoty, že ten den budou odbaveni.

V Plzni býval elektronický objednávkový systém na registru řidičů a vozidel otevřený na dva týdny dopředu. Teď se lidé mohou objednávat až na měsíc dopředu. Jenže na přepis ojetého auta byla všechna okénka už v pondělí beznadějně zaplněná až do konce května.

„Vyřizujeme klienty, kteří se objednali přes internet na určitý čas. Jenže před úřadem jsou spousty dalších, kteří nenašli volné okénko v elektronickém objednávacím systému. Snažíme se i je postupně odbavit. Kdyby byla budova klasicky otevřena, v hale by byla hlava na hlavě, bezpečné rozestupy by asi lidé těžko dodržovali. Za současné nelehké situace to zhruba funguje tak, že když odchází jeden člověk, do budovy je vpuštěn další,“ vysvětlil vedoucí magistrátního registru řidičů a vozidel Jiří Marek.

Podle prvních odhadů letos v dubnu úředníci v Plzni vyřešili asi polovinu věcí než ve stejném období v loňském roce, kdy neplatila žádná omezení. „Když dříve vypadl jeden úřední den, okamžitě jsme to poznali. Teď ale více než měsíc mohlo být otevřeno jen po třech hodinách dva dny v týdnu. A to jsme se i za této situace snažili hodiny rozšiřovat. Poptávka je nevídaná,“ krčí rameny Marek.

Tím, že už dávno neplatí povinnost řešit řidičské průkazy nebo přehlašování aut podle místa bydliště, na plzeňském registru nejsou výjimečné ani přepisy aut, které tu řeší lidé z jiných okresů kraje nebo i z Prahy.

Nejdříve vyřídí klienty, kteří se objednali přes internet

I v dalších dopravních odborech pověřených měst a obcí v Plzeňském kraji úředníci zajišťující řidičské průkazy a registry vozidel teď nevědí, co dřív. V Přešticích na Plzeňsku podle šéfa odboru Zdeňka Hudečka objednávací systém nemají, klienty berou podle toho, jak přijdou.

„Lidé čekají venku pod střechou, snažíme se, aby se nesrocovali. Samozřejmě se vše nakumulovalo, když bylo otevřeno jen dvakrát v týdnu po třech hodinách. V poslední době se pereme s tím, že objednávkový systém v Plzni je dopředu na dlouho zaplněný, lidé z Plzně sem volají a jezdí si záležitosti vyřizovat k nám,“ naznačil šéf odboru Zdeněk Hudeček.

Podobně situaci popisuje i Zdeněk Váňa z úřadu v dalším městě na Plzeňsku, v Blovicích. Lidé se dopředu objednávají na úterý a čtvrtek, pondělí a středy zatím řeší bez objednávek, ale nevyloučil, že když to bude situace vyžadovat, i pondělí a středa mohou být na objednání.

„Když jsme fungovali v režimu tří úředních hodin dvakrát za týden, bylo to peklo. Chodili lidé, co nutně potřebovali řešit situaci, byly tu dlouhé fronty. Jak nastalo uvolnění, jsme spíš jako telefonní ústředna. Hodně volají lidé z Plzně, jestli mohou přijet, že si vezmou volno, jezdí sem lidé i z Rokycanska a Klatovska. Navíc jsme malý úřad, s kolegou řešíme věci vozidel jen ve dvojici,“ popsal Zdeněk Váňa situaci v Blovicích.

V Horšovském Týnu na Domažlicku se podle šéfa odboru dopravy Pavla Turnera snaží v maximální možné míře lidi směřovat na online objednávání až měsíc dopředu. „Objednaní mají samozřejmě přednost. Myslím, že zatím vše zvládáme,“ zhodnotil Pavel Turner.