Kraj chce zřídit na Berounce přívozy pro cyklisty, vytipoval tři místa

„Vychází nám, že než abychom vedli cyklostezku do kopce o objížděli to po mostě, tak by bylo na jednom nebo na dvou místech vhodné, aby tam vznikl přívoz, aby se jelo pořád při vodě,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Čížek.

V úseku mezi Dolany a Liblínem nevede přes Berounku žádný most. Nejbližší se nachází mezi Dolany a Chrástem za Plzní.

Kraj bude teď jednat s vedením Státní plavební správy o povolení. Jsou vytipovaná tři místa, nové přívozy by fungovaly opět ve spolupráci s tamními obcemi.

Kraj letos dokončí novou koncepci cyklodopravy, kde bude i cyklostezka vedená podél Berounky. „Chtěli bychom, aby byla dobře přístupná,“ řekl Čížek. Podle něj bylo dříve na Berounce od Plzně do Prahy 60 přívozů.

Ještě donedávna na Berounce fungoval přívoz u obce Třímany, kde starší pán převážel zájemce na loďce, ale před několika lety skončil.

„Další přívozy by cyklisté určitě přivítali, protože dnes musí jet desítky kilometrů, aby se dostali na most, díky přívozům by se navíc dostali do míst, kam dnes nemíří,“ uvedl Vlastimil Potůček, majitel tábořiště U Potůčků umístěného přímo u Berounky.

Starosta Bujesil u Liblína Pavel Trepeš je také přesvědčený o tom, že pro rozvoj turistiky jsou přívozy dobrá věc. Přes Bujesily vede červená turistická značka, obec je i na cyklotrase 352 z kláštera Teplá do Liblína. „Přes obec chodí trempové a jezdí cyklisté a víme, že by další přívozy přivítali,“ uvedl Trepeš.

Krajský úřad přispěje finančně také na stávající přívozy na Berounce. Na ten v Darové dostane letos obec Břasy na provoz 320 tisíc korun, zbytek uhradí ze svého a z tržeb za službu.

Na přívoz v Nadrybech přispěje kraj 220 tisíc korun. Obec má v plánu rekonstrukci služebny a lodě. Malý přívoz zde funguje od dubna do září. Celkové náklady oprav jsou kolem 300 tisíc korun.

Cykloprůvodkyně z portálu plzenskonakole. cz Radka Žáková připomněla, že cyklisté mají rádi přírodu a málo obydlená území, což jim okolí Berounky přináší.

Přívoz v Darové se nezastaví ani na chvíli (11. října 2018)