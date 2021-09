Zeleň má ustoupit stavbě velkého bytového domu u Borského parku

Proti projektu protestovala část obyvatel dotčené oblasti. Zdůrazňovali například, že kvůli stavbě bude muset padnout zhruba 70 vzrostlých stromů a bude výrazně poškozený přírodní ráz místa.



Připomínali, že v oblasti naroste dopravní zatížení. Upozorňovali i na rozpor se schválenou Regenerací sídliště Bory, která na většině plochy, kde se má stavět, počítá se zelení.

Proti návrhu pozemek prodat vystupovali především Piráti a zastupitelé KDU-ČSL. Koalice ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD nicméně návrh schválila. Cena pozemku je téměř 20 milionů a stavba na něm má být hotová do konce roku 2028.

O prodeji pozemku developerovi Kreuzigerovi na okraji Borského parku se na radnici začalo jednat už v minulém volebním období. Tehdy opoziční TOP 09 byla proti a její představitelé tvrdili, že si město podobné pozemky má ponechat jako možnou rezervu pro projekty ve veřejném zájmu.

Přesto v roce 2017 zastupitelé záměr pozemek prodat schválili a podmínili to tím, že budova bude mít podle regulačních podmínek pět nadzemních podlaží.

Piráti nyní vyzývali k zamítnutí prodeje pozemku, protože developer chce stavět dům o patro vyšší. Zdůrazňovali, že projekt, na který získal územní rozhodnutí, odporuje podmínce schválené v roce 2017.

„Bylo tam zadání pěti nadzemních pater. Tato povinnost nebyla splněna. Domnívám se tedy, že nejsme tímto zájmem nijak vázáni. V průběhu let různé občanské iniciativy proti tomu výrazně vystupují a apeluji proto na všechny zastupitele, abychom prodej těchto pozemků odmítli,“ prohlásil Daniel Kůs z Pirátů.

Pavel Bosák z Pirátů zdůrazňoval, že podmínkami byla jasně stanovená výška na pět nadzemních pater a developer se zpracováním projektu na šest pater zastupitelům vysmál. Tvrdil, že pokud úředníci souhlasili s vyšším objektem, na podmínce dané zastupiteli, se tím nic nezměnilo.

Radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS řekl, že investor v roce 2018 předložil projekt na šestipatrovou budovu o půdorysu do L. Ten ale zástupci města odmítli a musel jej přepracovat. Pak vznikl nový návrh s šestým ustupujícím patrem. Tento záměr je podle Šloufa přijatelný, protože jde o drobnou odlišnost, kterou úřady připustily.

„Stejně na to pohlíží stavební odbor magistrátu i stavební odbor Plzeňského kraje,“ uvedl Šlouf. Radní tvrdil, že pokud by nyní město developerovi pozemek neprodalo, hrozil by mu soudní spor. „A myslím, že by město nemělo dobrou pozici. Proto navrhujeme pozemek prodat,“ konstatoval.

Daniel Kůs takové obavy odmítl a řekl, že podle něho by město mělo pozici velmi silnou.

Opoziční zastupitel KDU-ČSL Petr Náhlík připomenul, že dotčený pozemek byl určený k zastavění, protože na něm centrální obvod města plánoval vybudovat dům pro seniory. Od záměru však po letech ustoupil, a tak se do hry dostal projekt developera na bytový dům.

Piráti přitom opakovaně zdůrazňovali, že zastupitelé s prodejem souhlasit nemusí. Zastupitelé koalice nicméně prodej schválili. Velký bytový dům na hranici parku není jediný sporný projekt, za kterým developer Kreuziger stojí. Chce například také stavět v přírodně velmi cenné lokalitě Zhůří v Národním parku Šumava.