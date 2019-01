Nemocnice nabízí apartmány, kde mohou být pacienti se svými blízkými

Nový pavilon dostal název Premium. Za jeden den hospitalizace zde pacient zaplatí podle velikosti apartmánu od 1 500 do 1 800 korun za den.

„Nemocnice touto nabídkou reaguje na poptávku. Mnozí pacienti při krátkodobé hospitalizaci požadují přítomnost člena rodiny, někteří chtějí v nemocnici i pracovat a požadují zvýšené soukromí. Jsme přesvědčeni, že o tento typ ubytování bude ze strany veřejnosti zájem. Žádné zdravotnické zařízení v našem regionu a jeho okolí tento komfort nenabízí,“ vysvětlil ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek.



Primář chirurgického oddělení Václav Karnos uvedl, že na začátku projektu bylo to, že ho vždycky mrzelo, když celebrity v médiích tvrdily, jak krásně je ošetřili lékaři v zahraničí.

„Přitom nebyly ošetřené o nic odborněji než u nás, ale protože měly zázemí v podobě podobných apartmánů, byly nadšené,“ podotkl Karnos.

„Pacient tu bude mít soukromí. Může zde pracovat, protože má k dispozici wi-fi, psací stůl, v pokoji je i televize, klimatizace, sociální zařízení,“ vyjmenoval primář.

Je přesvědčený o tom, že pokoje budou neustále obsazené. Kdyby tomu tak bylo, nemocnice by inkasovala každý rok do rozpočtu přes pět milionů korun, takže návratnost investice by byla tři a půl roku.

Velkou část pacientů chirurgického oddělení tvoří ženy přicházející na operaci rakovinného nádoru prsu.

„Máme zde specializovaný operační sál, operujeme v průměru dva případy denně,“ dodal Karnos s tím, že smutný je fakt, že na tento zákrok přicházejí ženy stále mladší.

„Průměrný věk je sice padesát let, ale přibývá žen přes třicet let,“ upozornil Karnos.

Pozitivní ale je, že díky osvětě a preventivním prohlídkám starších žen, které hradí pojišťovny, přicházejí pacientky v časném stádiu nemoci. Naděje na úplné vyléčení je pak vysoká.

V bývalé vojenské nemocnici zůstanou základní obory

A proč fakultní nemocnice investovala do borské chirurgie, když připravuje v areálu v Plzni na Lochotíně pavilon chirurgických oborů, kam z borského areálu přesune chirurgické obory, například urologii nebo ORL?

„Bývalá vojenská nemocnice na Borech zůstane i poté, co bude vybudován chirurgický pavilon v areálu FN na Lochotíně,“ vysvětlil ekonomický náměstek nemocnice Viktor Wendler.

Z kapacitních důvodů totiž není možné přesunout veškerý provoz z Bor na Lochotín, takže v bývalé vojenské nemocnici zůstanou základní obory. Bude to tedy jakási krajská nemocnice přímo v Plzni.

Podle Wendlera to bylo propočítáno a zapracováno už do původního generelu nemocnice vzniklého někdy v letech 2008, 2009, kdy se poprvé objevila myšlenka výstavby pavilonu chirurgických oborů.

Ten se nyní připravuje. „Běží soutěž na projektanta, v dohledné době by se měla podepisovat smlouva,“ sdělil Wendler.

Letošní rok by měl být ve znamená projekčních prací. Pokud vše půjde dobře, projekt bude hotový na přelomu letošního a příštího roku. Pak se bude soutěžit dodavatel stavby, která potrvá tři roky. „Pokud vše půjde bez průtahů, první pacienty by měl pavilon přivítat v roce 2023,“ dodal Wendler.