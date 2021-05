Památky se otevírají, Kozel láká na létající stroje Leonarda da Vinciho

Úplně prvním místem, kam mohli od soboty zájemci zamířit, byl šumavský hrad Kašperk. Přístupné je nádvoří. Tam si lidé mohou prohlédnout zcela novou expozici věnovanou natáčení oblíbené pohádky režiséra Jiřího Stracha Anděl páně. Snímek vznikal částečně právě na Kašperku. Výstava bude k vidění po celý květen.

Ode dneška se každý může samostatně podívat do jádra hradu, paláce a vystoupat na východní věž. Prohlídka bude bez průvodce. To je jedna z podmínek, která umožňuje od 3. května některým památkám otevřít své brány.



Plzeňský, Karlovarský a Královéhradecký kraj mohou podle rozhodnutí vlády od tohoto dne díky nižšímu počtu koronavirových nákaz za přísných podmínek otevřít muzea, galerie či památky.

Většina z nich, na rozdíl od Kašperku, dodržela dnes pondělí jako zavírací den. Od úterý 4. května budou v Plzeňském kraji zpřístupněny ty památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ), které mohou návštěvníkům nabídnout prohlídkové okruhy bez průvodce za dodržení přísných protiepidemických opatření.

„Otevření bude také limitováno aktuálními týdenními počty nakažených v regionu. Proto je nutné, aby návštěvníci sledovali webové stránky objektů, kde najdou aktuální informace,“ upozornila mluvčí českobudějovického pracoviště NPÚ Markéta Slabová.

Týká se to i hradu Rabí. Ten si pro tuto příležitost přichystal mimořádný prohlídkový okruh s názvem Hradní areál. Do něj patří velké nádvoří, malé nádvoří se studnou, nejstarší jádro hradu s výstupem na věž donjon a nižší vyhlídkové místo v novém paláci.

Na hradě Velhartice bude možné navštívit hradní areál s volnou prohlídkou interiéru bývalého rajského paláce a věže Putna.



Lidé, kteří sem zavítají, už budou moci ke vstupu využít nový most, který se klene nad příkopem před hradní bránou. Správa hradu využila opožděného otevření k jeho opravě. Zatím to však není možné, a tak místo toho pokračují údržbové práce v okolí hradu.

„Na první pohled most nevypadal ještě nějak zchátrale. Při jeho rozebrání a odstranění za pomoci jeřábu jsme se přesvědčili, že už bylo opravdu načase,“ uvedl kastelán Matěj Mejstřík. Oba hrady budou otevřené denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.



Na návštěvníky zámku Nebílovy zase čeká od úterý volná prohlídka zámeckého nádvoří, zahrady za zadním křídlem a kaple svatého Antonína.

Speciální výstavu připravili na zámku Kozel. Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozici Aeronautica – létající stroje Leonarda da Vinci. Stroje v životní velikosti byly sestaveny podle skic renesančního umělce a návštěvníci budou mít možnost si řadu z nich vyzkoušet a rozpohybovat.

„Rozhodli jsme se tady na zámku dělat větší výstavní projekty, protože je o ně ze strany návštěvníků velký zájem. V roce 2019 jsme tady měli kopii korunovačních klenotů a hledali jsme nějakou další zajímavou expozici. Cílem bylo nemít zde jen statickou výstavu. A tato do koncepce zapadá. Většinu z vystavených strojů budou moci návštěvníci ovládat nebo se s nimi vyfotit,“ uvedl kastelán Jan Polívka.



Ten věří, že unikátní expozice zámku zvýší návštěvnost. „Výhoda je, že jde o expozici bez průvodce, takže můžeme otevřít už v první vlně. V místnosti může být najednou 34 lidí, tak abychom splnili 15 metrů čtverečních na jednoho člověka. Výstava by měla být otevřena do konce září. Možná s výjimkou začátku července, kdy by tady měly být promoce. Ovšem uvidíme podle aktuálních opatření,“ dodává s tím, že pokud by byl o expozici enormní zájem, spustila by se rezervace, aby lidé nemuseli dlouho čekat.

Pokud vše půjde podle vládního plánu, interiéry s průvodcem by se měly otevřít na konci května. „Vloni byl rozjezd sezony pomalý. Letos si myslím, že můžeme očekávat, že naskočíme hned na plná čísla. Situace už není nová, lidé se naučili s virem žít a zájem o kulturní vyžití je větší. Přece jenom skoro rok nikde nebyli,“ říká Polívka.