Ve Velharticích se narodil a vyrůstal, teď správu hradu přebral po otci

Vzhledem k tomu, že váš otec působil jako kastelán dlouhá léta, měl jste toto povolání na očích od malička. Měl jste vždycky jasno v tom, že se budete věnovat právě této práci?

Musím přiznat, že dělat kastelána rozhodně nebylo od dětství mé vysněné povolání. Vzhledem k tomu, že jsem se na Velharticích narodil a vyrůstal, tak jsem viděl spíše nevýhody tohoto zaměstnání. Mnoho časově i fyzicky náročné práce, nízké finanční ohodnocení a podobné aspekty mě vedly k úvahám, že chci dělat cokoliv jiného jen ne kastelána.



Nicméně s hradem jsem i během studií na vysoké škole zůstával v kontaktu. Ve svých závěrečných pracích jsem se zabýval hodnocením různých typů správ památkových objektů jak u nás, tak v zahraničí. Touto dobou jsem však byl již se svojí manželkou usazen ve východních Čechách. Hodně jsme cestovali po světě a já jsem později začal s velmi zajímavou kariérou projektového manažera ve výstavnictví.

Co tedy změnilo váš názor?

V posledních letech, jak se táta blížil k důchodovému věku, jsme se několikrát bavili o tom, co bude s Velharticemi po jeho odchodu. To mě postupně vedlo k úvahám, jestli se nezkusit přihlásit do výběrového řízení, až bude jednou vypsané. Těch faktorů, které ovlivnily mé rozhodování, byla celá řada.



Jednak se nám narodily dvě dcery a já jsem ve svém minulém zaměstnání musel často cestovat po světě. Začal jsem přemýšlet o zaměstnání, které by mi umožnilo být více času s rodinou. Také podmínky práce kastelánů se v rámci Národního památkového ústavu postupně zlepšovaly. V neposlední řadě tím, jak jsem se na Velhartice za rodiči vracel, jsem si začal více a znovu uvědomovat jejich krásu. I moje manželka pochází od Klatov, takže i pro ni se jednalo o návrat k domovu. Takže to nebyl jeden moment, ale postupný myšlenkový vývoj a kombinace těchto různých faktorů.

Jak vás ovlivnilo to, že tatínek byl dlouholetým kastelánem na Velharticích?

Jak jsem již zmínil, tak v dětství a dospívání jsem vnímal toto povolaní spíše negativně. Později s odstupem času jsem začal vidět i tu lepší stránku kastelánské práce. Pracujete na krásném místě, vaše práce je za vámi často vidět a mnoho lidí ji ocení. V neposlední řadě i možnost navazovat na práci svého táty a pokračovat v tom, co on na Velharticích udělal, považuji za výjimečnou věc a požehnání.

Vybudoval jste si k hradu a zámku vztah?

Kdybych použil sportovní terminologii, tak bych řekl: tak určitě. Kolik lidí může říci, že má v popisu práce co nejlépe spravovat místo, které považuje za svůj domov?

Plánujete v areálu nějaké změny?

Rozhodně neplánuji žádnou revoluci, ale je zřejmé, že celý areál je nutno dál rozvíjet a postupně reagovat na vývoj a měnící se požadavky návštěvníků. Mám velikou výhodu, že Velhartice jsou velice dobře nastavené a zavedené v cestovním ruchu, takže je na co navazovat. Rád bych pokračoval v tradici, že Velhartice jsou hradem a zámkem pro rodiny s dětmi. Již nyní máme v areálu celou řadu interaktivních prvků, kde se mohou zabavit celé rodiny. V tomto trendu bych chtěl dále pokračovat a rozvíjet ho. Například letos znovu zprovozníme venkovní kuželky a plánujeme výstavbu dvou nových pískovišť. Zde bychom rádi motivovali rodiče s dětmi, aby si postavili vlastní Velhartice z písku a poslali nám fotografii v rámci drobné soutěže.



Máme zde i tradici interaktivních edukačních výstav v bývalém hradním pivovaru. V příštích letech bychom chtěli nahradit končící výstavu o středověku výstavou zabývající se třicetiletou válkou v západních Čechách a působením Martina Huerty na Velharticích. To je ten pán, který si nechal na horním nádvoří postavit renesanční zámek.

Co dalšího je třeba v blízké budoucnosti udělat?

Rozhodně nás čeká v příštích letech intenzivnější práce v okolí hradu v hradním lesoparku, jelikož celá řada stromů již začíná dosahovat své životnosti, takže musíme pracovat na koncepci obnovy a rozvoje celého skalního ostrohu. Máme v plánu návštěvníkům nabídnout mnohem delší časový úsek volnočasového vyžití v hradu i jeho krásném okolí.



V delším časovém horizontu se připravuje projekt nového prohlídkového okruhu hradními sklepeními, který by pojednával o tajném převozu a uschování českých korunovačních klenotů na Velharticích. Nesmím opomenout ani skanzen lidové architektury před hradem. Chtěli bychom při určitých příležitostech začít návštěvníkům otevírat interiéry těchto krásných staveb. Věřím, že se nám stále bude dařit být hradem, který vás mile překvapí.

Budete jiný kastelán než váš otec? Pokud ano, v čem?

Myslím, že z podstaty je každý člověk originál, takže nemohu být stejným kastelánem jako můj otec. Charakter většiny jeho práce se hodně týkal stavební obnovy a záchrany velhartického hradu a zámku. V dnešní době je těžiště práce kastelána více v rozvoji objektu v rámci cestovního ruchu. Nicméně je mnoho věcí, ve kterých bych chtěl na svého tátu navazovat, a to je například jeho smysl pro detail. Protože detaily tvoří celek a často možná ani lidé nevědí, proč je jim na Velharticích hezky. Ale je to právě ten soubor drobných detailů, které vytvářejí příjemné harmonické prostředí, kde nám je hezky.

Zrovna, když jste nastoupil do nové funkce, začátek památkové sezony musel být odložen. Co na to říkáte?

Ta situace je pro nás stejně nová a neobvyklá, jako pro zbytek České republiky. Nicméně beru to jako fakt, se kterým je třeba pracovat. Díky odložení začátku návštěvnické sezony máme více času řádně připravit celý areál pro návštěvníky. Zároveň mám i větší prostor pro důkladnější poznávání tajů provozu celého objektu a učení se od svého předchůdce. Sice nás mrzí, že zatím ještě pro návštěvníky nemůžeme otevřít, ale zároveň pevně věřím, že většinu letošní návštěvnické sezony ještě stihneme a lidé si budou moci užívat krásy tohoto místa.

Jaké práce teď v době, kdy do hradu nemohou turisté, probíhají?

Tento neočekávaný časový prostor se snažíme co nejintenzivněji využít k úpravám a údržbě, na kterou v běžném provozu nezbývá tolik času. Letos se nám podařilo zrenovovat podlahu ve svatebním sálu, opravili jsme schodiště v přední věži hradního prohlídkového okruhu, rozvážíme novou vrstvu posypu na hlavní přístupovou cestu a hradní parkoviště, budujeme výše zmíněná pískoviště a v neposlední řadě pracujeme na úpravách a údržbě zeleně v celém areálu hradu i jeho okolí. Tuto činnost máme letos zpestřenou o mnoho popadaných stromů od bouře Sabine, které musíme uklidit.



Pokud by čtenáře zajímalo, co se na hradě děje, když není otevřen pro veřejnost, tak mohou sledovat naše oficiální facebookové stránky nebo na naše webové stránky www.hrad-velhartice.cz, kam pravidelně umisťujeme fotografie a komentáře právě probíhajících činností.