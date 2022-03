Při honičce naboural policista jiný vůz, oba řidiči dostali peněžitý trest

Soud uznal oba řidiče vinnými z těžkého ublížení na zdraví. Každému uložil peněžitý trest ve výši 25 tisíc korun, který musí uhradit v pěti splátkách po pěti tisících. Oběma řidičům hrozily až čtyřleté tresty.

Ani jeden z nich dnes u soudu nechtěl vypovídat. Rozsudky nejsou pravomocné, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

„Byla to nešťastná shoda okolností,“ zdůvodnil verdikt soudce. Podle něj měl policejní vůz se zapnutými majáky a houkačkou sice právo přednosti v jízdě, ale řítil se rychlostí 85 kilometrů v hodině, což bylo neadekvátní a riskantní a řidič tím ohrozil bezpečnost provozu i chodce.

Avšak ani řidič odbočujícího vozidla značky Chrysler nedbal podle soudu opatrnosti a nepřizpůsobil rychlost. „Zákon ukládá, že pokud slyšíte sirénu, musíte zastavit, umožnit průjezd tomuto vozidlu a rozhlédnout se do všech směrů,“ upozornil soudce.

„Je to první případ, kdy jsme obžalovali oba účastníky nehody. Na zavinění nesou vinu oba stejným dílem. Oběma proto navrhuji uložit trest na samé spodní hranici trestní sazby se zkušební dobou kolem jednoho roku, nebo alternativní peněžitý trest kolem 25 tisíc korun,“ navrhoval státní zástupce Roman Šustáček.

Advokát třicetiletého řidiče chrysleru Mykola Khudetskyi navrhoval, aby soud jeho klienta zprostil obžaloby. „Jeho jednání nemá intenzitu trestného činu,“ podotkl.

Zprošťující verdikt navrhoval i obhájce osmadvacetiletého policisty Ondřeje Benczeho, který tehdy služební octavii řídil.

„Co je obžalovanému kladeno za vinu, není podle mého názoru trestným činem. On i jeho kolegyně postupovali v souladu s pokyny Policejního prezidia, když se zapojili do akce se zapnutým světelným i zvukovým zařízením. Stojíme tu jen proto, že spolujezdkyně z policejního vozidla utrpěla úraz kyčelního kloubu. Pokud by se připoutala, s největší pravděpodobností by nedošlo ke zlomenině a řešilo by se pouze poranění hlavy. V tomto případě by se jednalo o přestupek. To, že se poškozená nepřipoutala, nemůže jít k tíži Benczeho. Bylo to na jejím rozhodnutí,“ vysvětloval advokát.

Nehoda se stala v prosinci 2020. Policejní octavie se zapnutou houkačkou a majáky se hnala Sirkovou ulicí směrem na Slovany. Právě tam se sjížděly hlídky z části Plzně kvůli dodávce, která byla hlášená jako kradená.

Tmavý chrysler v tu chvíli přijel na křižovatku u vlakového nádraží od Slovan a odbočoval na zelenou na Americkou třídu.

Policisté do chrysleru z boku narazili a odhodili ho na sloup. Ve služebním autě se zranila dvaadvacetiletá policistka, která seděla nepřipoutaná vedle řidiče.

Z posudku znalce vyplynulo, že oba řidiči před srážkou brzdili. Šofér chrysleru ale na situaci reagoval pozdě a začal brzdit asi 1,5 sekundy před kolizí.

V centru Plzně bourali policisté (6. 12. 2020)