Řidič rozpůleného traktoru odmítl vinu za střet s policisty při honičce

Státní zástupce viní muže z toho, že jako řidič traktoru značky Zetor se pořádně nepřesvědčil, zda může bezpečně zabočit.

„Začal z hlavní silnice odbočovat vlevo na místní komunikaci v době, kdy už byl předjížděn služebním vozidlem Policie ČR, Škodou Octavia. Vozidlo pronásledovalo ujíždějící BMW a mělo zapnuté zvukové výstražné zařízení a maják. Následkem toho došlo v levém jízdním pruhu ke srážce policistů s traktorem. Policejní vůz byl odražen do příkopu, kde se převrátil na střechu. Traktor se po srážce převrátil na bok,“ popsal skutek státní zástupce.

Náraz byl tak silný, že oddělil přední nápravu a motorovou část od zbytku traktoru.

Při nehodě se těžce zranila policistka, která seděla na místě spolujezdce. Utrpěla pohmoždění důležitých orgánů. V nemocnici se podrobila operaci ruky. S lehkým zraněním skončil v péči lékařů také její kolega řidič i obžalovaný traktorista.

„Jinému způsobil těžkou újmu na zdraví, čímž spáchal trestný čin těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uzavřel na adresu řidiče zemědělského stroje státní zástupce. Muž je ohrožen až čtyřletým vězením.

Všechna obvinění odmítá. Někde uprostřed Holostřev ho ve vysoké rychlosti předjížděl před policisty ujíždějící dealer v BMW.

„Jel jsem po hlavní silnici ve směru od Bor a když jsem se blížil k místu na konci vsi, kam jsem chtěl odbočit, zapnul jsem směrovku, najel ke středu a přesvědčil se v zrcátku, že za mnou nic nejede. Vidět jsem mohl tak na vzdálenost 30 až 50 metrů. Ve chvíli, kdy jsem přejel oba jízdní pruhy a byl jsem již natočen na silnici, na kterou jsem měl odbočovat, došlo ke střetu,“ vyprávěl u soudu Jaroslav Jurčík.

Místo, kde se stala nehoda, dobře zná.

„Jezdím tam denně. Vím, že je tam velký provoz a plná čára, takže by mě nikdo neměl předjíždět. Ale stává se to. Proto to několikrát kontroluji. Kromě toho, že se podívám do zrcátka, tak těsně před tím, než začnu měnit směr jízdy, se podívám vedle vozidla natočením hlavy, protože zrcátko je vysoko,“ hájí se šofér, který u armády cvičil řidiče.

Nesouhlasí proto s tím, co je mu kladeno za vinu. Houkající policejní vůz jedoucí vysokou rychlostí neslyšel a zaregistroval jej vlastně až v době, kdy vůz do něj narazil. Podle svého odhadu jen maximálně rychlostí 15 km za hodinu.

Po kolizi pomáhal zraněnému policistovi z auta ven a společně pak vytáhli z převrácené octavie policistku.

Policista tvrdí, že traktor začal předjíždět v době, kdy jel v pravém pruhu. „Nic nenasvědčovalo tomu, že by začal odbočovat,“ říkal u soudu policista, který vozidlo nepronásledoval poprvé.

Jakou rychlostí jel, ale nedokáže říct.

„Při vjezdu do obce jsme výrazně zpomalili. Nejel jsem tak, abych způsobil nějakou škodu. Když máme zapnutá výstražná zařízení, opravňuje nás to k rychlejší jízdě, to ano, ale za předpokladu, že nebudeme dělat kaskadéry. Není to tak, že zapnu majáky a vypnu mozek,“ vysvětloval policista.

Zda a jaký trest traktorista dostane, zatím není jasné. Soudce další jednání odročil na neurčito s tím, že si nechá zpracovat revizní znalecký posudek z oboru dopravy.