Policista, který se během honičky střetl s jiným řidičem, stanul u soudu

Při kolizi se zranila policistka, která jako spolujezdkyně skončila v nemocnici s poraněnou kyčlí.

Policejní octavie se pod majáky hnala Sirkovou ulicí směrem na Slovany loni v prosinci. Za jejím volantem seděl osmadvacetiletý Ondřej Bencze. V tu dobu se na Slovany sjížděly policejní hlídky z části Plzně, protože se tam pohybovala dodávka, která byla hlášená jako kradená.

Za volantem tmavého chrysleru, který na křižovatku u vlakového nádraží přijel od Slovan, a odbočoval do Americké ulice, když mu na semaforu svítila zelená, seděl třicetiletý Mykola Khudetskyi.

Karambol se odehrál před očima řidiče trolejbusu, který tehdy mířil na Doubravku. „Stál jsem na semaforu na červenou, když jsem uslyšel sirénu. Zleva přijížděla policie, zprava od nádraží druhé auto, které odbočovalo na Americkou. Pak byla rána. Z policejního vozu vyběhl řidič a začal pomáhat spolujezdci. Za chvíli tam byla sanitka,“ popisoval řidič trolejbusu.

Dodal, že i když vjíždí do křižovatky na zelenou, stejně se raději ještě podívá na všechny strany. „Když byla rána, lidi, co byli na chodníku, vytáhli mobily a začali to hned natáčet a fotit,“ dodal svědek.

Policejní octavie v křižovatce narazila do boku odbočujícího auta, které jí zkřížilo cestu, a odhodila ho na sloup.

Dvaadvacetiletá spolujezdkyně v policejním autě nebyla připoutaná. Při nárazu se jí odlomil kousek kosti z jamky kyčelního kloubu, krvácela i z rány na hlavě.

„Kdyby byla připoutaná bezpečnostním pásem, nedošlo by ke kontaktu s čelním sklem. Ke zlomenině mohlo dojít nárazem kolen do palubní desky, kdy se síla přenáší přes další kosti. Těžko můžeme vyloučit riziko vzniku zlomeniny, i kdyby se zapřela nohama v prostoru pod palubní deskou,“ vysvětlil soudní lékař.

Z posudku znalce řešící dopravní nehody vyplynulo, že policejní octavie mohla jet kolem zastávek před křižovatkou rychlostí kolem 85 kilometrů v hodině. Když šofér zjistil, že hrozí srážka s autem, které odbočuje, začal na mokrém asfaltu brzdit.

Podle znalce jela octavie před střetem rychlostí asi 55 kilometrů v hodině, airbag v ní vystřelil při 51 kilometrech. Rychlost chrysleru byla při střetu kolem 10 kilometrů v hodině.

Ze závěrů dále vyplynulo, že oba řidiči před srážkou brzdili. „Kdyby řidič škody jel rychlostí 70 kilometrů a nižší, při intenzivním brždění by se podařilo srážce zabránit. Řidiči chrysleru reagoval na situaci pozdě,“ uvedl znalec. Podle něj začal brzdit asi 1,5 sekundy před srážkou.

Znalec zřejmě ještě bude svůj posudek doplňovat. V posudku se zabýval tím, zda se řidiči chrysleru mohla policejní octavie s majáky skrýt za zábradlí podél tramvajové zastávky.

Obhajoba ale chce vědět, jak moc mohl v rozhledu řidiči osobního auta bránit sloup trolejového vedení u křižovatky. Soud bude pokračovat v příštím roce.

Červená značka znázorňuje policejní vůz, modrá osobní auto, které se chystá odbočovat vlevo. Značka s plamínkem znamená místo střetu.