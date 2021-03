Šofér na Tachovsku zabořil kamion do svahu, nadýchal přes 2,5 promile

Podle policistů řidič nákladní soupravy s návěsem MAN TGX jel od Ostrova u Stříbra směrem na Kladruby.

„Nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu vozovky a v pravotočivé zatáčce vyjel mimo komunikaci,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.

Kamion poté narazil do několika stromů a plastového odrazníku. Následně se dostal do smyku a přejel vpravo přes silnici, kde sjel do příkopu. „Tam narazil do dalšího stromu a nakonec do vyvýšeného svahu,“ popsala mluvčí kolizi, která se stala krátce po osmé hodině večer.

Po havárii se z kamionu uvolnily převážené kovové součástky a vysypaly se na silnici.

Čtyřicetiletý řidič vyvázl jen s lehkým zraněním. Hasiči ho předali záchranářům a ti ho převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni.

„Utrpěl lehčí zranění v oblasti hlavy,“ doplnila informace mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Ještě před transportem do nemocnice se ale řidič podrobil dechové zkoušce. Ta měla pozitivní výsledek přes 2,5 promile alkoholu.

„Policisté dopravního inspektorátu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se i nadále zabývají,“ dodala Kroftová.

Při nehodě se poškodila palivová nádrž, z níž uniklo větší množství nafty v řádu stovek litrů. „O skutečnosti jsme informovali příslušný odbor životního prostředí. Nádrž se nám podařilo utěsnit tmelem a následně jsme vozovku uklidili,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Provoz na silnici byl po dobu zásahu zastaven.