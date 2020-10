U Stříbra sjelo auto do příkopu. Tři vážná zranění, řidič pil

Zpěvák Václav Noid Bárta se na Plzeňsko, kde vyrůstal, vrací rád a často. Naposledy to bylo v pondělí, kdy se jako host...

Kantoři chtějí prvňáky zpátky ve škole, klasické hodiny jim budou chybět

Situace, že se školáci 2. listopadu vrátí do lavic, nadějně nevypadá. Rozhodnout by o tom měla vláda do konce týdne s...