Čím víc se v Národním parku Šumava kácí, tím menší jsou z dřeva výnosy

Zástupci správy Národní parku Šumava (NPŠ) odhadují, že pokud bude trend v těžbě pokračovat, pak by to v příštím roce mohlo být přibližně 300 tisíc kubíků kůrovcového dříví. Tím by situace odpovídala výjimečnému období let 2010 a 2011, kdy vrcholila kůrovcová těžba po orkánu Kyrill.

Vzhledem k tomu, že kůrovec zasáhl smrkové lesy v celé zemi, je na trhu velký převis nabídky dřeva. Jeho cena rapidně klesla a lesním hospodářům padají příjmy z prodeje. To se týká i správy šumavského parku.

Ministerstvo životního prostředí proto propad příjmů národnímu parku kompenzuje mimořádnými dotacemi. „Odhadovali jsme, že v letošním roce bude těžba okolo 150 tisíc metrů krychlových. Skutečnost se kvůli výraznému zvýšení kůrovcového napadení v druhé polovině léta podstatně liší. Celkové těžby jsou zatím 240 tisíc metrů krychlových, z toho kůrovce je 187 tisíc metrů krychlových, tedy téměř 80 procent,“ říká náměstek ředitele Správy NPŠ Jan Kozel.

Správci Šumavy tvrdí, že za zvýšeným výskytem lýkožrouta smrkového stojí jednoznačně dvě velmi suchá léta, která postihla oblast národního parku vloni a letos.

Těžba v národním parku rok 2016 těžba celkem 136 091 m3 kůrovcová těžba 29 393 m3 průměrná cena za m3 1 441 Kč rok 2017 těžba celkem 213 220 m3 kůrovcová těžba 50 306 m3 průměrná cena za m3 1 517 Kč rok 2018 těžba celkem 262 864 m3 kůrovcová těžba 53 873 m3 průměrná cena za m3 1 234 Kč rok 2019 (do 15. 11.) těžba celkem 239 499 m3 kůrovcová těžba 186 575 m3 průměrná cena za m3 820 Kč

„V roce 2019 vypadalo jaro velmi nadějně díky chladnému a deštivému květnu. Od července bylo ale podobné sucho jako v roce 2018,“ vysvětluje ředitel správy parku Pavel Hubený. Podle jeho slov se letos velký nárůst kůrovcem napadených smrků týkal zejména míst, která více vysychají.

Letošní pokles výkupních cen dříví byl rychlý. V první polovině roku se dařilo prodávat kubík průměrně za tisíc korun. V druhé polovině se cena pohybuje okolo 780 korun za kubík. „Výnos je tedy minimální. V průměru od počátku roku činí jen několik desítek korun na jednom kubíku. Aktuálně je prodejní cena na úrovni výrobních nákladů,“ uvedl ekonomický náměstek ředitele Správy NPŠ Martin Roučka.

Šumavský národní park letos prodal vytěžené dřevo za přibližně 150 milionů korun. Je to zhruba o 160 milionů korun méně než loni. Situace tak komplikuje financování šumavského národního parku, jehož rozpočet je na prodeji vytěžených stromů závislý.

Rozpočet šumavského parku se v posledních letech pohyboval kolem půl miliardy ročně. Pravidelně více než polovinu pak tvořil zisk z prodaného dřeva. Vzhledem k současné situaci je ale letos příjem z této činnosti výrazně nižší.

„Vývoj cen dříví na trhu nám pochopitelně způsobuje problémy s financováním. Tento výpadek příjmů však řešíme s naším zřizovatelem, tedy ministerstvem životního prostředí,“ řekl mluvčí NPŠ Jan Dvořák.

Vzhledem k současnému propadu cen ministerstvo životního prostředí letos poskytne šumavskému parku nad rámec běžných výdajů mimořádný příspěvek až 40 milionů korun.