Bruslení na jezeře, žena uprostřed rašeliniště. Šumavský park zostřil dohled

„To, co se teď o víkendu dělo na šumavských ledovcových jezerech, to byl už opravdu extrém. To jsme za existenci národního parku nikdy nezažili,“ kroutí hlavou mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Když v sobotu Čertovo jezero na území národního parku a chráněné krajinné oblasti kontroloval strážce, pohybovalo se na zamrzlé hladině asi padesát lidí.

Situaci se snažil s návštěvníky vyřešit v klidu domluvou. „V tu chvíli bylo nejúčinnější lidi napomenout a domluvit jim, aby odešli. Teď už ale budou padat pokuty,“ varuje před porušováním zákona Dvořák.



Strážcům budou pomáhat policisté ze Železné Rudy, kteří se sami nabídli. Udělit mohou na místě pokutu až do výše 10 tisíc korun, ve správním řízení až sto tisíc.

V sobotu po napomenutí většina lidí opustila Čertovo jezero bez řečí, někteří se dokonce za své chování omluvili. Našli se ale i tací, kteří strážcům sprostě nadávali a byli agresivní.



„Debilní ochranáři, celý jste to tady zničili,“ byla jedna z těch slušnějších nadávek, kterou si ochranář zasahující přímo na místě vyslechl.

„Vždyť se jenom sklouznu, co tím tady asi provedu - vy zas*aný ochranáři, už nevíte, jak lidi víc buzerovat,“ obořil se další z návštěvníků. Naštěstí se vše obešlo bez fyzického konfliktu.



Po návštěvnících, kteří si z ledovcového jezera v chráněném území udělali kluziště, zbyl obrovský nepořádek. Nedopalky cigaret, papírové ubrousky a obaly od potravin se pak snažili strážci uklidit.

„Měli ale strach jít do středu jezera, aby se pod nimi neprobořil led. Vždyť jezero bylo zamrzlé jen tři dny a jeho hloubka je přes 36 metrů. Nechápu proto návštěvníky, že takto riskovali své zdraví a životy,“ podotkl mluvčí.

Daleko závažnější ale je, že ledovcové jezero je součástí národní přírodní rezervace a návštěvníci svým chováním mohou narušit jeho ekosystém, narušit život zvířat, což může být právě v zimním období fatální.

Další návštěvnice chodila po zamrzlé Chalupské slati

„Přes jezero nevede žádná stezka, je u něj cedule zákaz vstupu. Prostě tam nikdo nesmí. Pokud tam vstoupí jeden člověk, až takový problém to není. Ale když desítky? To už problém je,“ upozorňují ochranáři s tím, že Čertovo jezero je unikátní právě tím, že je nedotčené. Vědci ho sledují už od poloviny 19. století.



WeLoveŠumava Asi všichni zahlédli to, co se teď dělo na jezerech a tím to nekončí... Tohle je Chalupská slať☹

Náš kamarád Jarda Svoboda napsal článek k nám na web proč tohle nedělat!

Čtěte a Sdílejte ✅



https://www.welovesumava.cz/2021/01/04/jezera-v-zime/

Ročně navštíví Šumavu kolem dvou milionů lidí, národní park hlídá 26 strážců a vypomáhají další dobrovolníci. Pohybují se po celém území parku, ale jak sami přiznávají, všude být nemohou. Zaměřují se především na nejnavštěvovanější místa, mezi která Čertovo jezero patří.

„Jsme rádi, že k nám tolik návštěvníků zavítá. Že vidí tu divočinu, unikátnost. Ale na druhou stranu musejí dodržovat pravidla. Nechceme být přítěží a lidem něco zakazovat. Je to pak nepříjemné pro obě strany. Ale to, co se stalo v sobotu, byl exces,“ řekl Dvořák.

O víkendu na Šumavě porušila zákon i další návštěvnice, která si dala na svůj Instagram snímek z Chalupské slati, kde po zamrzlém rašelinovém jezeře došla až k ostrůvku s břízou, na kterém se vyfotila. Ve správním řízení jí hrozí pokuta až do výše 100 tisíc korun.