Kempy se připravují na první návštěvníky, Šumavu čeká letos nával

Ubytovatelé odhadují, že letošní sezona dovolených se protáhne daleko do podzimu. Provozovatelé kempů navíc říkají, že tato zařízení už měla být několik týdnů otevřená, protože na rozdíl od hotelů se tam dají uhlídat bezpečnostní rozestupy.

„Přijde mi nelogické, že se otevírají například obchodní centra, a my, kteří máme chatky třeba dvacet metrů od sebe a dají se zde uhlídat rozestupy mezi lidmi, nesmíme otevřít,“ posteskl si Vladimír Čech, zástupce provozovatele kempu Keramika u Hracholuské přehrady kousek od Stříbra.

Tam se brány otevřou 25. května. Čech argumentuje i tím, že kdyby otevřel dříve, nemusel by sčítat tak vysoké ztráty, které jsou minimálně v řádu statisíců. Během prodloužených víkendů býval totiž kemp vždy plný.

„Kempy na rozdíl od hotelů a restaurací měly být uvolněné jako první, umožnilo by to lidem dostat se do přírody a na čerstvý vzduch, který není infikovaný viry tak jako ve městě. Pak se stává, že kolem velkých měst vznikají koncentrace procházejících se lidí, z nichž někteří mohli být v kempech, kde jsme mohli regulovat třeba to, aby stany byly dál od sebe,“ přiblížil Čech.

Kemp má nově ve výbavě přepážky mezi stany, vybudovali také recepci s turnikety, aby se do kempu nemohlo volně chodit. Nově se totiž bude lidem u vstupu měřit teplota. „Dříve recepcí procházeli jen ti, kteří se přišli ubytovat, dnes tudy budou muset projít všichni,“ vysvětlil Čech.

Zájem o rezervace je podle něj letos mírně vyšší než loni. „Na celé léto máme kemp obsazený, nyní už musíme zákazníky odmítat,“ sdělil zástupce kempu Keramika, který se loni v anketě Kemp roku České republiky umístil na čtvrtém místě.

Uzavřené kempy nedávají logiku ani Vladimíru Novotnému, majiteli zařízení Karolina na Tachovsku. „Jsme zavření, přitom by sem mohly přijet rodiny, které by bydlely v chatách dvacet metrů od sebe. Nemohou přijet ani se stany, které by také mohly být dvacet metrů od sebe. Lidem by to zvýšilo imunitu, místo toho se tisíce návštěvníků nudí v obchodních centrech,“ posteskl si Novotný.

Podle něj vláda zbytečně moc zaškrtila ekonomiku kvůli koronaviru a následky ponese celá společnost. „Lidé už k nám v této době dávno jezdili, mezi nimi například Němci a Holanďané, kteří si chtějí užít svůj důchod za příznivé české ceny. V této době byly ekonomicky zajímavé hlavně víkendy,“ zavzpomínal.

Předpoklad, že si lidé letos budou rezervovat dovolenou dříve, se v kempu Karolina nenaplnil. „Část standardních návštěvníků nejsou žádní boháči, podle mě někteří z nich nevědí, jestli půjdou do práce, jestli budou mít peníze na letní dovolenou, takže vyčkávají,“ uvedl Novotný.

Boom zažívají ubytovací zařízení v NP Šumava

Boom v oblasti rezervací naopak zažívají ubytovací zařízení v Národním parku Šumava. „Předpokládáme, že obsazenost bude letos vyšší než v předchozích letech. Netýká se to ubytoven v nejatraktivnějších místech jako Kvilda, které se zaplní vždy, ale spíš těch, které nejsou v tak vyhledávaných místech. Například naše největší ubytovna v Českých Žlebech. Ta bývá volná i přes hlavní sezonu, a letos bude obsazená,“ přiblížil mluvčí parku Jan Dvořák.

Ten předpokládá, že sezona se významně prodlouží daleko do podzimu, protože si lidé kvůli koronaviru nebrali volno na jaře a na dovolenou tedy dorazí na podzim.

Tuzemské hotely i cestovní kanceláře přizpůsobují nabídku současné situaci, zaměřují ji často na rodiny s dětmi. Hoteliéři připravují různé pobytové balíčky a prodejci zájezdů stále nabídku doplňují, o pobyty v České republice je podle nich velký zájem.

Čedok zaznamenal růst o 200 procent, cestovní agentura Invia hlásí téměř obsazenou nabídku na jižní Moravě. Ceny se zatím nezvyšují, vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci pobytů a hoteliéry.