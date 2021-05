Most v Lobezské ulici je kvůli opravě uzavřený, omezení bude i pod Rondelem

Most v Lobezské ulici u křížení s Částkovou a Sušickou ulicí je ode dneška uzavřený a znovu bude uveden do provozu v neděli ve 20 hodin.



Na most nesmějí žádná vozidla včetně MHD, omezení se netýká chodců a cyklistů.

Stávající povrch je na mostě více než patnáct let a zatím se jen drobně opravoval. „Nyní se ale musí obnovit celý povrch, aby se nešířily trhliny a nebyla poškozena izolace mostu,“ sdělila důvody uzavírky mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

„Při opravě vozovky bude odfrézováno svrchních pět centimetrů stávajícího asfaltu a poté bude položena nová asfaltová vrstva. Ve finále bude také obnoveno vodorovné značení na vozovce. Během opravy bude obnoven nátěr zábradlí,“ informoval náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Oprava byla naplánována záměrně na víkend, kdy je nižší provoz, aby co nejméně omezila ty, kteří přes most projíždějí pravidelně například do práce,“ dodal Vozobule.

Autobusové linky č. 29 a 30 jsou v obou směrech mezi Masarykovou třídou a Částkovou ulicí vedeny odklonem po Rokycanské, U Prazdroje, přes most Nad nádražím do Lobezské. Pro obě linky jsou tak nyní zrušeny zastávky U Pietasu, U Astry a Rolnické náměstí.



Povrch chodníků, na který navazuje cyklopruh v křížení Lobezské, Částkovy a Sušické ulice, projde jen drobnými opravami, pěší a cyklisty to zásadně neomezí.



Objízdná trasa pro automobilovou dopravu vede ulicemi Lobezská, U Prazdroje, Rokycanská a Dlouhá.

Oprava povrchu mostu vyjde Správu veřejného statku města Plzně, která se o komunikace ve městě stará, na 519 tisíc korun.

Dopravní omezení čeká na motoristy také na Karlovarské ulici v úseku pod Rondelem. I tady se bude opravovat asfalt. Směr do centra bude uzavřen od soboty do neděle a dále také 30. května.

Ve směru na Karlovy Vary bude silnice pod Rondelem uzavřena příští víkend 22. a 23. května a také 29. května.