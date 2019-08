Hádali jsme se kvůli penězům, říká muž souzený za uškrcení manželky

Obviněný dvaatřicetiletý Filip G. odmítl u soudu vypovídat. Během výslechu na policii ale uvedl, že problémy mezi ním a manželkou začaly po narození syna.

Manželé byli navzájem čím dál více odtažití, měli finanční problémy, hypotéku, kterou chtěli splatit tím, že prodají byt. Za získané peníze koupili ve Svinné pozemek, na něj umístili mobilní dům a měli začít stavět dům.

„V té době problémy mezi námi gradovaly, manželka se mnou skoro nespala. Tlačila na mě, aby se začalo se stavbou domu. Neměli jsme ale peníze. Hlídali jsme každou korunu. Když jsem já nebo ona koupili nějakou zbytečnost, tak to toho druhého naštvalo. Naposledy koupila nový dřez a tapety a mě to přišlo zbytečné. Pohádali jsme se a já si vzal prášky na spaní. Byl jsem malátný. Sedl jsem si na postel a řízl se žiletkou do ruky. Ani nevím proč,“ popsal osudný poslední lednový den letošního roku Filip G.

Když pak poranění na ruce ukázal ženě, snažila se mu řeznou ránu zakrýt utěrkou.

„Obžalovaný ale poškozenou rukou a nohou odstrkoval, přičemž se žena několikrát udeřila hlavou o skříňku, až nakonec omdlela. Poté ji obžalovaný rdousil s úmyslem ji usmrtit. Následně na ulomenou trubku od venkovní propan-butanové bomby nasadil odpadovou hadici, natáhl ji do ložnice a tím zajistil uvnitř uzavřeného mobilheimu únik plynu,“ stojí v obžalobě.

Bezvládné tělo ženy pak obžalovaný podle spisu položil na postel a lehl si vedle ní. Ještě jednou se řízl do zápěstí a pak ztratil vědomí.

Policisté našli mrtvou ženu a muže v kritickém stavu až 1. února dopoledne. „Probral jsem se, až když mě resuscitovali a vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Paměť se mi začala vracet až po třech dnech. Co jsem udělal se mi zdálo jako černý sen, že se to nestalo. Strašně mě to mrzí, kdyby tak šel vrátit čas,“ řekl u výslechu obžalovaný.

Bezprostřední příčinou smrti mladé ženy bylo udušení ze zardoušení. Podle posudku z oboru zdravotnictví obžalovaný trpí schizotypní poruchou. Ta ale nebyla příčinou jeho jednání. Filip G. jednal ve vzteku. Ohrožen je odnětím svobody až na 18 let.

