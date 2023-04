Nechceme vyvlastňovat pozemky, tvrdí ministerstvo obcím u letiště Líně

Ujištění zaznělo na úterním setkání představitelů Škody Mladá Boleslav, ministerstva průmyslu a obchodu a státní agentury CzechInvest s občany, které se uskutečnilo v Dobřanech v kulturním centru Káčko, kam v 18 hodin dorazila zhruba stovka lidí.

„Cílem ministerstva průmyslu a obchodu není vyvlastňovat. Dohoda s obcemi třeba i o směnách pozemků ve finále musí být. Nemáme žádný plán vyvlastňovat majetky obcí, chceme dohodu výhodnou pro všechny strany. Bez dohod s obcemi nejsme schopni projekt zrealizovat,“ sdělil vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.

Podle ředitele vnějších vztahů Škody Auto Michala Kadery, který má na starosti projekt gigafactory, je dobře, že Volkswagen (VW) rozhodnutí o tom, kam obří továrnu umístí, posunul z konce loňského roku na pozdější dobu.

Průmyslový park vzniká za pochodu

Podle něj by totiž tehdy nemělo Česko šanci, protože Maďarsko a Polsko, což jsou největší konkurenti, mají kompletně připravené průmyslové zóny, zatímco v Česku se průmyslový park v Líních tvoří, jak to Kadera nazval, za pochodu. Podle něj by se měla firma VW mezi jednotlivými státy rozhodnout v řádu měsíců.

Mluvilo se o tom, že by měla fabrika zaměstnávat na 4 000 lidí, Kadera toto množství snížil na 3 300 zaměstnanců.

Ministerstvo průmyslu v úterý spustilo na webu parkline.cz komunikační kampaň, která má o investici přesvědčit obyvatele obcí, které obklopují areál letiště. Obce se obávají příchodu tisíců nových obyvatel. Na ty však nejsou zatím připravené.

Stejně tak se obávají, že budou mít za humny rizikovou chemičku. „Nejedná se o chemičku, ale lze to nazývat chemickým procesem,“ uklidňoval Kadera.

„Bude tam probíhat nanášení anodní nebo katodní pasty na extrémně tenký buď hliníkový nebo měděný plech, spíš by se dalo říci plechovou folii, ta se musí vysušit, nakrájí se na správnou velikost, uzavře se do sáčku, zalije se elektrolytem a vyzkouší se nabití a vybití tak, aby se zjistilo, zda se jedná o funkční baterie,“ popsal s tím, že firma bude podrobnosti předkládat při posouzení EIA neboli vlivu továrny na životní prostředí, a to včetně veškerých vzniklých odpadů a nakládání s nimi.

„Co mě uklidňuje je to, že systém EIA je pro celou Evropskou unii stejný, fabrika prošla v lokalitách jako je Německo, Španělsko, Švédsko nebo Kanada. Není spojená s riziky,“ uvedl Kadera.

Obyvatelé se ptali i na dopravní zatížení v souvislosti s gigafactory. „Veškeré vyrobené baterie poputují k finální montáži vlakem. Počítáme s osmi až deseti vlaky denně,“ sdělil Kadera.

I materiál, který bude možné přivézt vlakem, poputuje do fabriky po kolejích. „Je to území mezi dálnicí a letištěm, už se nebude jezdit po silnici na Domažlice, ani přes Červený Újezd, ale rovnou na dálnici,“ poznamenal Kadera. Odhadl, že 60 procent lidí by mělo do fabriky jezdit městskou hromadnou dopravou, takže zátěž auty by neměla být tak velká.

