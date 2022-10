Nerušte letiště Líně. Během válečné hrozby se nám může hodit, radí expert

„Vláda schválila usnesení, které přispěje na realizaci projektu gigafactory,“ řekl ve středu po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. „Jednoznačně jsme deklarovali, že podnikneme všechny kroky, aby byl projekt v oblasti Plzeň - Líně realizován.“

Podobné letiště už nikdy nepostavíme

Bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého rozhodnutí vlády nepřekvapilo. V této souvislosti ale nechápe, proč se ve veřejném prostoru hovoří pouze o dvou možnostech: buď zachování letiště, nebo gigafactory.

„Takto otázka nestojí. Celý areál letiště má zhruba 500 hektarů. Pro účely gigafactory je zapotřebí zhruba 200 hektarů pozemků. Továrna na baterie pro elektromobily tak může bez problémů stát hned vedle letiště.“

Podle Mikuleckého to nepředstavuje žádné bezpečnostní problémy. „Opravdu nic nehrozí. Neporušuje to žádná pravidla o výškových pásmech, tedy v jaké vzdálenosti od vzletové dráhy můžete stavět, nebo jak vysoké budovy tam mohou být. Už dnes tam budovy jsou, takže když je dneska někdo zboří a vznikne tam hala pro gigafactory, nebude to představovat žádný problém.“

„Jsem přesvědčen o tom, že podobné letiště už v Česku nikdy nepostavíme,“ myslí si Mikulecký. „Bojím se, že když se Líně zlikvidují, tak je to skutečně nevratný krok. Nerozumím argumentům ministrů, kteří říkají, že budou pro armádu hledat něco jiného. Letiště s takovými parametry tu nevybudujete. Nezískáte souhlas EIA, tedy vliv na životní prostředí, nevykoupíte pozemky.“

Přitom se podle něj mění bezpečnostní situace v Evropě a armáda může v budoucnu podobné letiště potřebovat. Jeho rušením se tak střílíme do vlastní nohy. „Určitě by se nám toto letiště hodilo. Délka dráhy je víceméně standardní, jako mají jiná vojenská letiště. Je dlouhá 2 450 metrů. To vyhovuje nejenom bojovým letounům, ale i těžkým transportním strojům. Líně jsou navíc zajímavé tím, že mají šířku dráhy 60 metrů a to už úplně obvyklé není, to je poměrně zajímavý parametr.“

Letiště jako pojistka při válečně krizi

„Líně mají výhodu v tom, že už dneska mají železniční vlečku, která vede až přímo do areálu letiště. Jsou přímo na dálnici D5. To znamená, že kdyby se prohloubila krize na východě a bylo by třeba přesunout spojenecké jednotky ze západní Evropy, tak se Líně naprosto ideálně nabízejí jako etapové místo, kam jednotky můžou dorazit, přespat, ošetřit techniku a podobně,“ konstatuje Mikulecký.

Rozhodnutí vlády o podpoře gigafactory v Líních odmítá Plzeňský kraj, město Plzeň, okolní obce i letecké školy. Chtějí letiště zachovat. Navíc nemají o projektu žádné informace od státu ani od investora, koncernu Volkswagen. Chtějí zároveň vědět, zda armáda letiště potřebuje, nebo ne. Mikulecký jejich výhrady chápe.

V Rozstřelu pak hovořil také o tom, proč armáda letiště v Líních opustila. Vzpomínal na to, že v tom sehrál v devadesátých letech důležitou roli tehdejší náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek.

Milan Mikulecký upozornil i na zásadní problémy, které by mohly předání letiště doprovázet. Připomněl to, jak problematicky probíhalo předání areálu v Žatci.

Je pro Česko ze strategického hlediska důležitější gigafactory nebo letiště? A není on sám jako pilot ve střetu zájmů, když usiluje o zachování letiště v Líních? I na to odpovídal Milan Mikulecký v Rozstřelu.