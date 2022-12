Gigafactory v Líních se neobejde bez investic do nových silnic a tratí

Místo hangárů, letadel a firem by měly být v areálu továrny na výrobu baterií do elektroaut. Protože se jedná o bývalé vojenské letiště, musely by se vystavět i nové silnice. Úprava by čekala také nepříliš využívanou železniční vlečku.

Zmocněnec ministerstva průmyslu pro gigafactory Hynek Brom nedávno v Plzni vysvětloval, že by v roce 2032 mělo v areálu pracovat kolem pěti tisíc lidí. Část z nich by měla dojíždět i z okolních krajů.

„Zásadní je závazek státu k vybudování dopravního železničního napojení nejen Praha –⁠ Plzeň, ale i Plzeň –⁠ Domažlice –⁠ Furth im Wald v Bavorsku. Součástí uvažované průmyslové zóny by byla i železniční stanice, která v budoucnosti umožní spojení pro zaměstnance nejen z Plzeňského regionu, ale i ze Středočeského kraje a Prahy. Propojují se tu zájmy státu v oblasti dopravní infrastruktury se zájmy v oblasti strategické výstavby,“ řekl Brom.

Podle prvotních propočtů by gigafactory potřebovala nový nájezd a sjezd na dálnici D5, aby rychlostní spojení pro kamiony bylo co nejjednodušší. Další zamýšlená klasická silnice do areálu by podle prvních návrhů mohla odbočovat ze silnice Nýřany a poté zamířit mimo zástavbu do areálu současného letiště.

Protože Německo dlouhodobě propaguje veřejnou dopravu s minimálním dopadem na ekologii, je pravděpodobné, že v dopravě by významnou roli hrála železnice, jak naznačil i zmocněnec pro gigafactory Hynek Brom.

Na železničním koridoru mezi Berounem a Plzní jezdí vlaky rychlostí 160 až 200 kilometrů v hodině. Ve směru na Prahu ale chybí úsek Beroun –⁠ Praha. Dvoukolejná trať vinoucí se v údolí podél Berounky už dnes nestačí, uvažovaný tunel dlouhý téměř 25 kilometrů by v ideálním případě mohl být hotový koncem příštího desetiletí. Expresy jím mají projet za 11 minut, po současné trati jim to mezi oběma městy trvá nejméně třikrát déle.

Dvoukolejná trať mezi Plzní a Domažlicemi

Mezi Plzní a Domažlicemi připravuje už několik let Správa železnic úpravu vytížené jednokolejné trati pokračující až do Německa. Ta má být nově dvoukolejná, většinou vybudovaná ve zcela nové trase míjející obce a města. Vlaky by po ní mohly jezdit rychlostí až 200 kilometrů v hodině.

„Pro novou trať Plzeň – Stod je zpracovaná a projednaná dokumentace pro územní rozhodnutí, je podaná žádost o vydání územního rozhodnutí. Pokud Správa železnic získá uzemní rozhodnutí do poloviny příštího roku, mohla by se stavba podle stávajících předpokladů rozběhnout na podzim 2025,“ řekl Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Součástí stavby je mimo jiné vybudování třetí koleje mezi přeloženými zastávkami Zbůch a Chotěšov, z níž bude odbočovat vlečka do areálu stávajícího letiště Líně.

Pokud vznikne gigafactory s čilým provozem na železniční vlečce, bude nutné projekt upravit a přidat ještě další odstavné nebo objízdné koleje? „Správa železnic připravuje stavby modernizace na základě aktualizace studie proveditelnosti schválené Centrální komisí Ministerstva dopravy v listopadu 2019. Možný projekt gigafactory sledujeme a jsme se Škoda Auto v kontaktu. Momentálně se předpokládá, že odstavné koleje by byly v areálu gigafactory,“ uvedl za Správu železnic Dušan Gavenda.

Projektanti pracují i na úpravách navazující části trati ze Stodu do Domažlic. Tady je zpracovaná a projednaná dokumentace pro územní rozhodnutí. Podle Správy železnic probíhá řízení EIA a veřejná představení projektu.

Správa železnic: projekt gigafactory sledujeme

„Po zapracování připomínek pak bude zahájeno veřejnoprávní projednání. Zhruba v polovině příštího roku plánujeme podat žádost o vydání územního rozhodnutí,“ řekl Gavenda.

Úplně nová dvojkolejná trať pro vlaky jedoucí rychlostí až 200 kilometrů v hodině by podle schválené aktualizace studie proveditelnosti vznikla v úsecích Stod – Holýšov a Blížejov – Domažlice. Optimalizace a zdvoukolejnění ve stávající stopě by čekalo úseky Staňkov – Staňkov – Vránov a Domažlice – Domažlice-město.

Práce na dokumentaci pro úsek z Domažlic na hranici s Německem v současné době stojí. Správa železnic čeká na výsledek studie, kterou zpracovává DB Netz v navazujícím úseku na německé straně trati. „Úsek se kromě části Domažlice – Domažlice-město a zřízení nové železniční stanice Pasečnice připravoval jako jednokolejný ve stávající stopě. Obce Babylon a Česká Kubice nepodporují elektrizaci tratě v této podobě. Dvoukolejná varianta nebyla v minulosti při prověřování v rámci studie Donau-Moldau Bahn ekonomicky obhájena. Nyní je příprava úseku pozastavena a čekáme, jaký postup zvolí německá strana na základě výsledků aktuálně zpracovávané studie DB Netz,“ uvedl Gavenda.

Němci začali přehodnocovat a přepočítávat potřeby pro možné zdvoukolejnění a elektrifikaci trati mezi městy Furth im Wald a Schwandorf v Bavorsku, když loňská velká voda podemlela kolejiště a asi na dva týdny téměř zastavila dopravu na hlavním železničním spojení s Německem podél Labe do Drážďan.

Železniční dopravci na vlastní kůži zakusili, že neexistuje náhradní elektrifikovaná trať schopná pojmout tolik vlaků. Navíc loni se na jednokolejné hlavní trati u Domažlic srazily expres s osobním vlakem a zemřeli při tom tři lidé.

Nový tunel s vyústěním až v Německu

Zdvoukolejnění tratě mezi Domažlicemi a hranicí s Německem by znamenalo podle prvních odhadů také vybudování tunelu. Krajský radní pro dopravu Pavel Čížek loni řekl, že kraj o dvojkolejnou a elektrifikovanou trať do Furth im Wald usiluje dlouhodobě.

„Ihned po tragické srážce vlaků jsem ministrovi říkal, že by měla být dvojkolejná trať až na hranici s Německem. Budeme o ni usilovat stále, protože pokud do kraje nepovede žádná vysokorychlostní trať, tohle je řešení pro rychlosti do 200 kilometrů,“ shrnul tehdy Čížek.

Plán na jednokolejnou trať mezi Domažlicemi a hranicí s Německem se nelíbí ani starostovi Babylonu Pavlu Bambáskovi.

„Od začátku říkáme, že má tady vzniknout dvoukolejný elektrifikovaný koridor pro rychlost minimálně 200 kilometrů v hodině, a ne upravovat stávající trať s velkými stoupáními a množstvím oblouků. Byl by to strašný špunt na téhle trati, vyhozené peníze. Proto jsme napadali a odvolávali se proti původní stavbě. I vzhledem ke stoupáním na té současné trati, která většinou vede lesem, chceme, aby nová byla v tunelu, který by vyústil až na německé straně. Fouká tu, každou chvíli padají stromy, když je mokro a napadá na koleje listí, vlaky mají ve stoupání problémy. Když pojedou v tunelu rychlostí 200 kilometrů v hodině, bude jedno, jaké je venku počasí. Technicky takový tunel postavit umíme,“ řekl starosta Babylonu Pavel Bambásek.

Pokud by tunel začínal u Pasečnice a končil až v Německu, jeho délka by podle odhadů mohla být kolem 10 kilometrů.

