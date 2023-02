Plán rozvoje Plzeňského kraje už nemá kvůli gigafactory počítat s letištěm Líně

Příprava změny dokumentu, jejíž zahájení v pondělí odsouhlasili zastupitelé kraje, souvisí s plánem na výstavbu továrny na baterie, takzvané gigafactory koncernu Volkswagen (VW).

Projekt gigafactory podporuje vláda i vedení kraje, vidí v něm strategickou investici pro další rozvoj automobilového průmyslu v Česku. Zástupci VW se ale teprve vyjádří, zda si pro investici vybrali právě území, kde leží letiště Líně, nebo jestli dají přednost Polsku či Maďarsku.

Proti vzniku velké průmyslové zóny s gigafactory protestovali od loňska zástupci obcí z okolí nebo příznivci letectví. Parametry projektu se po tlaku ze strany obcí postupně upravovaly. Navíc stát zastoupený ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) slíbil vybudování lepší dopravní infrastruktury v oblasti.

Náměstek hejtmana Petr Vanka z ANO řekl, že aktualizace Zásad územního rozvoje (ZÚR) Plzeňského kraje se připravuje na základě žádosti vlády. „Průmyslová zóna se má z původních 700 zmenšit na 280 hektarů,“ uvedl. Připomenul, že bude nutné prověřit dopady projektu na životní prostředí.

Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů konstatoval, že samotná změna ZÚR se bude schvalovat za devět až dvanáct měsíců.

Vladislav Vilímec z ODS při pondělním jednání zastupitelstva zdůraznil, že podstatou aktualizace je otevřít cestu k jinému využití oblasti letiště Líně. Vilímec je proti a nesouhlasí s tím, že by letiště mělo zaniknout.

Starosta Dobřan Martin Sobotka upozornil, že obce o zmenšení průmyslové zóny v rozvojovém dokumentu usilují dlouhodobě. Žádal, aby navržená změna platila i v případě, že by se projekt gigafactory neuskutečnil.

Proč se nepočká na rozhodnutí Volkswagenu?

Primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO přípravu změny ZÚR a související možnou likvidaci letiště odmítl. Zdůrazňoval, že zastupitelstvo Plzně přijalo usnesení projekt gigafactory nepodporovat. „Takže já se toho budu držet,“ prohlásil.

Zajímal se o to, zda při možné likvidaci letiště získají jeho uživatelé náhradní prostor pro své aktivity. A také se podivuje, proč se má změna zásad rozvoje začít připravovat dřív, než se zástupci VW rozhodnou, zda má koncern o území u Líní skutečně zájem.

Aerokluby svolaly protest proti výstavbě gigafactory (8. 11. 2022)

Richard Pikner z TOP 09 připomněl, že řadu sporných záležitostí kolem gigafactory se podařilo vyřešit například zmenšením dotčené plochy nebo vyřešením přívodu technické vody. Domnívá se, že pokud se projekt v nové podobě uskuteční, nebudou pak ani velké problémy se zaměstnanci. „To všechno nás vede ke změně našeho názoru. Podpoříme zpracování nových zásad územního rozvoje,“ řekl Pikner.

Projekt pokládá za velkou příležitost pro region. „Pokud VW bude chtít, vláda musí být připravená poskytnout poměrně masivní investice,“ doplnil s tím, že by se pak například zlepšila dopravní infrastruktura v oblasti, což by přineslo užitek obyvatelům regionu.

Pavel Karpíšek z ODS, který projekt dříve odmítal, tvrdí, že nyní se situace změnila. „Zcela zásadní je, že zóna pro podnikání bude zmenšená.“

Spousta příležitostí

Náměstek hejtmana Josef Bernard ze STAN projekt gigafactory podporuje dlouhodobě. „Je to příležitost pro naši zemi z hlediska zaměstnanosti, infrastruktury a určitě i zvýšení přidané hodnoty v našem kraji,“ řekl.

Upozornil, že průměrná mzda v kraji je zhruba 37 tisíc korun, zatímco ve společnosti Škoda Auto je to 58 tisíc korun.

„Automobilový průmysl jde jednoznačně k bezemisní ekonomice, jednoznačně jde k dekarbonizaci. My o tom můžeme jako neodborníci debatovat, ale to je prostě fakt. Transformace našeho průmyslu a fakt, že se dostaneme k finálnímu produktu s vyšší přidanou hodnotou, je naše šance. Když ji teď nechytíme, tak si myslím, že prohrajeme další souboj o to, jak bude náš průmysl vypadat,“ konstatoval Bernard.

Podle jeho názoru stát v minulosti pustil příliš montoven. Zdůraznil, že projekt gigafactory by musel projít posouzením vlivů na životní prostředí. „Pokud posudek řekne, že není možné akceptovat tento typ výroby, tak tu prostě nebude,“ prohlásil Bernard.

V Plzni se sešlo asi 300 lidí podpořit piloty v boji o letiště (10. 12. 2022)