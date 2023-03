Obec u letiště Líně založila spolek, chce se účastnit řízení o gigafactory

Po středečním veřejném setkání, na něž přišla stovka místních, to řekla Petra Hogerová, místopředsedkyně spolku. Loni jeho členové prosadili referendum k tomu, aby obec svými pozemky zabránila budování dálničního sjezdu k letišti. V obci budou 25. března nové volby do zastupitelstva.

Kromě řízení o vlivu stavby za 120 miliard korun na životní prostředí, tedy posudků EIA neb SEA, chce spolek podávat připomínky také ke změnám zásad územního rozvoje, které teď zadal kvůli možné stavbě Plzeňský kraj.

Michal Kadera, zástupce Škody Auto, na jednání nabídl obci diskusi o všech problémech, které občany trápí. Hogerová i další lidé ze spolku, který má zatím šest řádných členů, jeho účast ocenili. ČTK řekli, že chtějí s investorem problematické věci plánované stavby konzultovat.

Jsme nejmenší obcí a nejvíc to odneseme

Hogerová uvedla, že by se měla obec snažit co nejvíc zmírnit dopady možné stavby. „Nejvíc nám vadí blízkost továrny, sjezdů z dálnice i nového umístění letecké záchranné služby. Naše domy jsou za všech obcí okolo letiště ke všemu nejblíž. Jsme nejmenší obcí a podle dosavadních návrhů staveb to nejvíc odneseme,“ řekla.

Spolek by chtěl prosadit nejméně půlkilometrový zelený pás mezi obcí a továrnou a dále, aby nové umístění letecké záchranky byla uprostřed areálu a aby nevznikly dva dálniční sjezdy, ale jen jeden. Problémem je podle občanů dešťová voda z letiště, která zásobuje vrty, studny a rybník v obci. Míní, že by jim betonová plocha továrny vodu vzala. „Veškeré tyto problémy chceme investorovi zaslat a bavit se o nich,“ uvedla Hogerová.

„Sešli jsme se kvůli tomu, aby lidé věděli, co se na ně chystá. Doufám, že jsme je nakopli a že nám svými nápady pomohou. Chceme být účastníky řízení, až začnou procesy EIA nebo SEA, a chceme se účastnit veřejných zasedání,“ řekla Hogerová. Pokud by došlo k vyvlastnění pozemků obce státem, tak by se chtěla Nová Ves bránit právní cestou.

O továrnu koncernu Volkswagen (VW) vláda stojí. Možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci autoprůmyslu Česka. VW má v hledáčku kromě Líní ještě Polsko, Slovensko či Maďarsko. Podle Kadery by se mělo rozhodnout o místě na začátku léta, zhruba v červnu.

Stavět by koncern chtěl začít koncem roku 2024, vyrábět články do baterií pak zřejmě od roku 2027. V gigafactory má pracovat do čtyř tisíc zaměstnanců, z toho polovina by měla přijít ze Škody Auto. Kadera řekl, že VW nechce žádné agenturní pracovníky ze zahraničí.

