Potřebuju adrenalin, vypověděl muž obžalovaný z vloupání do Werichovy chaty

„Jsem člověk, který k životu potřebuje větší množství adrenalinu. Dříve jsem byl patologickým hráčem, dobrovolně jsem nastoupil na léčbu a pak se snažil žít normální život,“ řekl o sobě soudu šestatřicetiletý František Keila ze Sušice.



Uvedl, že poté, co přestal chodit na doléčování, se situace zvrtla. „Nedělal jsem to kvůli penězům, ale kvůli vzrušení. Věci, co jsem vzal, jsem neprodával. Měl jsem je doma schovaný a pak jsem je vrátil. Všem jsem odeslal dopisy a žádal o bankovní spojení, abych je mohl odškodnit,“ vyprávěl Keila s tím, že se k problému postavil čelem a k vloupačkám se přiznal.

Vedle dalších skutků je obžalovaný i z toho, že na konci loňského února ukradl v kůlně u chaty zesnulého herce Jana Wericha sekeru a pak se s ní pokusil vypáčit okenice. Poškodil i okno, v objektu přitom nakonec nic nevzal.

Parťákem mu v některých případech byl podle obžaloby o dva roky mladší Jan Koutek z Kašperských Hor. Ten u soudu vypovídat nechtěl. „Se vším souhlasím,“ řekl jen jednou větou. Do objektů se podle spisu vydával také sám.

Muži jsou obžalovaní, že ukradli věci za 41 tisíc korun a poškozením oken, dveří nebo garážových vrat, které násilím otevírali, způsobili škodu za bezmála 70 tisíc korun. Odcizili například křovinořez, štípačky na dříví, motorovou naftu, benzín, elektrickou pilu, vrtačku.

Za krádeže jim hrozí až tři roky vězení. Soud byl odročen na květen.

Werichova chata stojí na konci naučné stezky, která vede z Velhartic podél říčky. Werichova žena Zdena koupila podle knihy Radka Laudina Chalupáři stříbrného plátna v roce 1938 u Velhartic pozemek za 27 335 korun, aby měl Jan kde rybařit. Předlohou pro podobu chaty se stala chaloupka z Karafiátových Broučků a při stavbě pomáhal i Jiří Voskovec.

Umělec trávil na chatě pravidelně celé léto, sedával pod vrbou, kde psal. V jeho pokoji byly hory knih, papírů a nedopalků. V zimě přijížděl jen zřídka.



Poslední, co ve svém životě Jan Werich viděl, byla právě jeho chata. Tady v roce 1980 ztratil vědomí a v nemocnici už se neprobral. Zemřel 31. října roku 1980 v Praze.