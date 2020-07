Do Werichovy chaty se pokusil vloupat muž, který vykrádal domy na Sušicku

Muž koncem února ukradl sekeru v kůlně u chaty Jana Wericha a pak se s ní pokusil vypáčit okenice. Poškodil i okno, ale dovnitř se nedostal. Policisté nyní z činu obvinili šestatřicetiletého muže ze Sušice.

Muž se přiznal nejen k pokusu o vloupání do Werichovy vily, ale i k dalším vloupačkám. V některých případech s ním byl i o tři roky mladší muž z Kašperských Hor, který ale jindy kradl také zcela sám.

První vloupání a krádeže nahlásili poškození ze Sušicka policistům v únoru, poslední případy jsou z května. Mužům tak hrozí vyšší tresty než obvykle.

„Obvinění se některých případů dopustili v době, kdy byl na území České republiky vyhlášený nouzový stav,“ vysvětlila policejní mluvčí Dana Ladmanová.



Zatímco za běžné situace je trestní sazba do dvou nebo tří let, za krádeže v době nouzového stavu nebo ohrožení státu jsou pachatelé ohroženi sazbou od dvou do osmi let vězení.



Ničením oken a dveří udělali větší škodu než krádeží

Šestatřicetiletého muže policisté obvinili z 12 případů na Sušicku, které spáchal sám. Z domů bral pily, vrtačky prodlužovací kabely, zaujaly jej i štípačka dřeva, křovinořez, kanystry s naftou nebo benzinem.

„V dalších deseti objektech pachatel poškodil visací zámky, ale nic neodcizil. S mladším mužem vnikl i do chalupy u Dlouhé Vsi nedaleko Sušice, ze které sám už dříve odcizil pilu, vrtačku a světlo. Společně z ní vzali ještě svářečku a koloběžku,“ uvedla policejní mluvčí.

Obvinění muži ukradli věci za 41 tisíc korun, poškozením oken, dveří nebo garážových vrat, které násilím otevírali, způsobili škodu za bezmála 70 tisíc korun. Část kořisti vydali po dopadení policistům.