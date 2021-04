Černá stavba snad už konečně zmizí, radní začali jednat s developery

Debaty o oblasti odstartovaly potom, co veliká, zčásti načerno postavená budova a dnes ruina u mostu přes Úslavu změnila majitele. Nyní jím je společnost RP Letná podnikatele Romana Pilíka. Ten začal se zástupci města mluvit o tom, co všechno je v lokalitě možné.



Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře z ODS je nanejvýš pravděpodobné, že nechvalně proslulá zchátralá budova, která roky dělala městu ostudu, konečně zmizí.

Šindelář tvrdí, že se o území zajímá víc potenciálních investorů. „Diskutuje se o projektu, který má zahrnovat kanceláře, byty a obchodní zařízení,“ řekl. Náměstek ale zatím nechtěl uvést, o jaké investory se jedná.

Podle Šindeláře ovšem bude využití lokality komplikovat skutečnost, že oblastí procházejí infrastrukturní sítě. „Území je jimi protkané a tyto sítě v zásadě není možné přeložit. Plánování zástavby na tom bude do značné míry záviset. Nebude to, jako kdyby někdo stavěl na zelené louce. Možnosti zastavění tím budou omezené,“ sdělil. Zároveň připustil, že je pravděpodobné, že v oblasti vyroste nový supermarket.

Zástupci města nicméně tvrdí, že pro využití místa budou nastavena pravidla. K nim má patřit například požadavek, aby spodní část Rokycanské třídy byla obestavěna budovami.

„Z hlediska funkčního využití by se tedy jednalo pravděpodobně o kanceláře. Směrem k řece by naopak mohly vznikat bytové domy. Uprostřed toho území by mohl být obchod,“ prohlásil Šindelář.



Podle jeho slov tomu odpovídají i představy potenciálních investorů. Město by si ale mělo nejprve připravit územní studii, která nastaví pravidla pro využití oblasti. Studii by měli dostat ke schválení zastupitelé. „Pokud budou souhlasit, pak se dostaneme k vlastní výstavbě,“ konstatoval Šindelář.

Upozornil zároveň, že k povolení výstavby bytových domů na levém břehu Úslavy by bylo nutné změnit územní plán města. „Ten současný tam bytovou výstavbu neumožňuje. Umožňuje tam pouze ubytovací zařízení, ale to není to, co bychom chtěli,“ vysvětlil.

Architekt Jan Toman se domnívá, že využití území bude limitovat i skutečnost, že od Jateční ulice bude oblastí podél železniční trati procházet silniční východní okruh. Nemyslí si tedy, že by v okolí frekventované komunikace mohlo vzniknou něco pozoruhodného. „Ale směrem k řece bych si dovedl představit něco zajímavějšího,“ sdělil.

Administrativa, obchody a sklady

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje (ÚKR) Irena Vostracká řekla, že podle současně platného územního plánu mohou v oblasti vyrůst administrativní budovy, obchody, sklady i výrobní zařízení. Jednání se podle ředitelky zaměřují hlavně na obestavění Rokycanské třídy.

„My chceme, aby dobře vypadaly objekty orientované právě k Rokycanské a směrem k řece. I proto, že Rokycanská představuje hlavní přístupovou cestu do města. Směrem k Jateční a Těšínské ulici jsme benevolentnější,“ řekla Vostracká. Tvrdí, že se jedná o možnosti vybudovat do území nový vjezd z Rokycanské třídy. „Ale hlavní přístup by byl pořád z Těšínské ulice, z prostoru u čerpací stanice,“ konstatovala.

