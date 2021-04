Cestu po stopách Hanzelky a Zikmunda podpořila Západočeská univerzita

Vzhledem k tomu, že Linda Piknerová je absolventkou Západočeské univerzity v Plzni, cestu podpořila i její alma mater. „Věřím, že tato africká a americká expedice přinese zajímavé poznatky o tom, jak se kontinenty za téměř 75 let proměnily,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. Ten dvojici dobrodruhů popřál štěstí přímo v plzeňském areálu univerzity, kam před odjezdem zamířili.

„Myšlenka na další cestu se zrodila při osobním setkání s panem Zikmundem. Posteskl si, že svět už není to, co býval, a on už nikdy neuvidí Afriku, protože je nebezpečná. To se mi zarylo do hlavy a už tehdy se vlastně rozhodlo, že to musíme alespoň zkusit,“ říká Tomáš Vaňourek.



Po čase se osobně setkal s Olgou Knoblochovou, která byla partnerkou Jiřího Hanzelky. Zmínil se, že uvažuje o cestě přes Afriku a Ameriku. „Paní Olga mi řekla, že když se Jiří loučil s Mirkem, říkal mu, aby nikdy nepřestal s tím, co společně začali. A zakončila to tím, že to samé by pan Hanzelka dnes řekl mně… A tím bylo rozhodnuto,“ vzpomíná Tomáš Vaňourek.

V letošním roce expedice pojede do Afriky. Její kroky povedou nejprve do Tuniska, odkud bude pokračovat do Egypta a Jihoafrické republiky, kam by měla dorazit na sklonku roku 2021.



V příštím roce se cestovatelé budou věnovat Latinské Americe. Odtud pak vyrazí do New Yorku, kde tuto část mise symbolicky završí. To je místo, kam Hanzelka se Zikmundem z politických důvodů nikdy nedorazili.



Expedice s názvem Z101 připomínajícím 101. narozeniny Miroslava Zikmunda, které oslavil v minulém roce, chce tuto cestu dokončit. Rok 2023 pak bude ve znamení Severní Ameriky a vznikajících produkcí, které budou prezentovány po celém světě ve spolupráci s Českými centry.

Start odložila pandemie

Start, který byl plánován na rok 2020, zhatila pandemie koronaviru. Letos se už dvojice na dlouho odkládanou cestu může vydat.

Expediční speciál, připravený původně Karlem a Alešem Lopraisovými pro Rallye Dakar, doznal od loňského roku mnoha technických i designových úprav a dostal také jméno.

Na přání Miroslava Zikmunda, který celý projekt se zájmem sleduje, se jmenuje po Jiřím Hanzelkovi George.

Expedice Z101 navazuje na projekt Zikmund100, při němž Tomáš Vaňourek spolu s Lukášem Sochou zopakovali asijskou cestu Hanzelky a Zikmunda a oslavili sté narozeniny Miroslava Zikmunda.