Expedice vyrazila po stopách H+Z, za tři roky projede Afriku a Ameriku

Hodlají absolvovat cestu po severním pobřeží Afriky, pak přejedou na jih a z Kapského města se vydají na západní pobřeží Afriky. Následovat bude Latinská Amerika a pak Severní Amerika.

Po černém kontinentu najedou 35 tisíc kilometrů a stejná délka je naplánovaná i v Jižní Americe. Na severu země, kam se Hanzelka se Zikmundem kvůli tehdejší politické situaci nedostali, by pak měli najet 28 tisíc kilometrů.

Projekt schválil i Zikmund, který v únoru oslavil 102 let a žije ve Zlíně. „Naším cílem není jen slepě kopírovat jejich trasu. Je jiná doba, máme jiné auto a máme také cíl cestu rozšířit. A možná lidem ukázat i místa, o kterých si myslí, že už jsou objevená, a objevit třeba i další,“ popsal Vaňourek.

Spolu s Lukášem Sochou už má za sebou projekt Zikmund100. V něm v roce 2018 zopakovali cestu H+Z napříč Asií. Expedice Z101 je naplánovaná téměř na tři roky. Během ní vznikne spousta srovnávacích fotografií, obrazových záznamů a chystá se kniha i výstava.

„Těžko říct, co se bude dít. Když se jednou dostanete na takovou výpravu, tak je to obrovský dar. Ze zkušeností vím, že je hrozně těžké se s tím loučit. Budu doufat, že se vrátím, protože to tady mám rád, ale také budu doufat, že to bude co nejpozději,“ naznačil Vaňourek.

Původně měl odjet už před rokem. Kvůli světové pandemii koronaviru ale musel cestu odložit. I tak se bude na cestách pravděpodobně setkávat s různými omezeními kvůli covidu-19, například v severní Africe. I proto cesta začíná v Tunisku místo plánovaného Maroka.

„Mám za sebou spoustu cest po světě a Africe jsem se věnovala v rámci své profese, kdy jsem učila mezinárodní vztahy a rozvojová studia na vysoké škole. Tato cesta je pro mě taková shoda okolností a také velká výzva,“ vysvětlila Piknerová, která v roce 2017 připravila výstavu na téma H+Z.

Zatímco Hanzelka se Zikmundem cestovali s vozem Tatra 87, Vaňourek a Piknerová pojedou v expedičním speciálu, který dali dohromady závodníci Karel a Aleš Lopraisovi. Státní poznávací značka HZP 19720 je téměř totožná s legendárním označením původní tatry. Speciál dostal jméno George po Jiřím Hanzelkovi.