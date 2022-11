Gigafactory ano, ale v jiném regionu, řekl Babiš při setkání v Líních

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se spolu s Karlem Havlíčkem setkal s piloty z Líní, kde má vzniknout továrna na výrobu baterií do elektromobilů pro koncern Volkswagen. Podle Babiše by bylo dobré, aby taková stavba v České republice byla, v jiných regionech by ale měla větší přínos a navíc by se kvůli ní nemuselo rušit letiště jako v případě Líní u Plzně.