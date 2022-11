Přijměte gigafactory, přesvědčoval ministr, šéf komory i Jahn ze Škody Auto

Akci zorganizovala Hospodářská komora ČR a Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Pozváni byli zástupci firem, Plzeňského kraje, obcí i vrcholní představitelé Škody Mladá Boleslav z koncernu VW.

Na jedné straně stál ministr průmyslu s tvrzením, že gigafactory je pro Česko životně důležitá kvůli udržení pracovních míst v budoucnosti a vtažení Česka mezi země vyrábějící s vyšší přidanou hodnotou. Na druhé straně místní zaměstnavatelé, kteří mají strach, že jim gigafactory vyluxuje pracovní síly. Ty jsou v Plzeňském kraji nedostatkovou komoditou. V takovém duchu se nesla podvečerní diskuse.

Gregor Czaika z firmy Evobus Holýšov uvedl, že v současnosti nelze v Plzeňském kraji pracovníky získat jinak, než že je přivážejí ze zahraničí agenturní zaměstnanci. Jako příklad uvedl Kazachstán.

„Naším největším problémem jsou kvalifikovaní zaměstnanci. Nechceme, aby docházelo ke kanibalizaci zaměstnanců mezi firmami. Co pro to udělá vláda?“ zeptal se Czaika s tím, že v Evobusu je nyní 1 000 zaměstnanců a chce přijímat 200 dalších.

Vladimír Dlouhý, prezident České hospodářské komory, která diskusní akci svolala, uvedl, že tuto otázku klade hospodářská komora vládě dlouho. Přáním komory je podle něj to, aby bylo možné do České republiky přivážet zaměstnance. „Dostat sem cizince se dvěma vysokými školami včetně Harvardu na 90 dní, to je malý zázrak, když se to povede,“ uvedl Dlouhý.

Obce se bojí návalu dalších pracovníků

V hojném počtu na akci dorazili starostové z okolí letiště Líně, kteří proti továrně vystupují. Obce se bojí, že se do jejich katastrů kvůli obří fabrice přistěhují další pracovníci, což by byl problém. Už nyní jsou obce v okolí Plzně přeplněné a chybí jim infrastruktura v podobě škol, školek či čističek odpadních vod. To je případ Zbůchu, kde se již nyní uvažuje o stavební uzávěře, protože škola i školka jsou plné. Uvedla to místostarostka Jana Zajptová. Podobné problémy řeší i ostatní obce v okolí Plzně. Síkela slíbil obcím kompenzovat negativní dopady, které fabrika regionu přinese.

Továrna má zaměstnávat 4 500 lidí a dalších 10 tisíc pracovníků má pracovat v okolních dodavatelských firmách.

Dlouhý uvedl, že by byla obrovská škoda, kdyby gigafactory nevznikla v České republice, protože zemi přinese hospodářský růst tažený moderními technologiemi a inženýrskými kádry. „Gigafactory stojí za to, abychom za ni zabojovali,“ dodal.

Člen představenstva Škody Martin Jahn sdělil, že poslední velká průmyslová zóna byla v Česku vybudována v roce 2004. Je jich tu tedy nedostatek a jediná, která se dá použít pro gigafactory, může být podle jeho slov v Líních. Proto je podle něj vláda pod velkým tlakem a to, co se dříve řešilo rok, dva, je dnes třeba řešit během týdnů,“ sdělil Jahn s tím, že ho mrzí, že se s obcemi a veřejností v okolí dostatečně nekomunikovalo.

„My nejsme investor, ale uděláme vše, aby komunikace mezi investorskou firmou koncernu VW a veřejností byla lepší,“ sdělil s tím, že VW nemá lokalit nedostatek. Má sedm nabídek ze sedmi zemí,“ sdělil a doplnil, že tyto regiony jsou ochotné udělat vše, aby investici do svých zemí dostaly.

Škodě Auto podle něj jde velmi o to, aby byla právě v Česku. „Pomohla by posílit roli Škody Auto v koncernu VW. Navíc 10 procent hrubého domácího produktu v Česku tvoří auta a až proběhne transformace autoprůmyslu, zmizí řada pracovních míst,“ sdělil Jahn.

Někdejší rektorka Západočeské univerzity a bývalá hejtmanka Plzeňského kraje uvedla, že na Západočeské univerzitě v Plzni včetně třeba výzkumného centra RICE i na fakultě elektro jsou špičkoví odborníci. „Jak je zapojíte? My nepotřebujeme, abyste si nechali výzkum v Německu, my s vámi chceme spolupracovat. Pak projektu lidé budou věřit,“ konstatovala Mauritzová.

Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu uvedli, že včera byl v Plzni ministr školství Vladimír Balaš kvůli chystanému memorandu mezi státem a VW o zachování výzkumu v České republice.