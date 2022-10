Schůzka s premiérem kvůli gigafactory má přinést lepší komunikaci s obcemi

Teď se podle něj bude zpracovávat studie dopadů továrny na život v plzeňském regionu, která by měla být podkladem k tomu, aby se okolním obcím a městům kompenzovaly ztráty, které investicí vzniknou. „Jedná se o dopady na život obyvatel, na životní prostředí, na infrastrukturu a tak dále,“ uvedl hejtman s tím, že studie řekne, jaké kroky se musí udělat pro to, aby dopady na okolí byly minimální. Takovým krokem by měly být třeba obchvaty obcí.

Premiér Petr Fiala dnes uvedl, že vláda nechá zpracovat studii o možných dopadech výstavby továrny na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen v Líních u Plzně na okolí. Zároveň bude pracovat na odstranění obav z negativních důsledků projektu.



Špoták vyjádření premiéra, že vláda chce zlepšit komunikaci s obcemi i krajem, kvituje. Hejtman i primátor a zástupci dalších subjektů budou fungovat i v rámci pracovní skupiny při ministerstvu průmyslu a obchodu, která v pátek 21. října měla první schůzku.



Premiér podobnou schůzku, jaká byla dnes, podle Špotáka slíbil v pravidelných intervalech.Škoda Auto, která do koncernu Volkswagen patří, bude významným odběratelem baterií do aut. V roce 2030 očekává, že 70 procent jejích prodejů v Evropě budou tvořit elektromobily.Volkswagen, do kterého patří i česká Škoda Auto, by měl o lokalitě pro gigafactory ve střední Evropě rozhodnout mezi Českem, Maďarskem a Polskem do konce letošního roku. To ale znamená, že v listopadu by měl od české strany získat garantovaný příslib vyřešení nezbytných podmínek.



Mezi ty patří změna územního plánu, vybudování zdrojů vody a energie nebo silničního přivaděče. Na spolupráci s gigafactory už je připravená i Západočeská univerzita, která působí působí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se zaměřením na baterie. „V případě vzniku továrny na výrobu automobilových baterií jsme připraveni a můžeme nabídnout výzkumnou expertízu v oblasti ukládání energie i celého životního cyklu baterií a rovněž v oblasti dalšího a celoživotního vzdělávání,“ říká Petr Kavalíř, ředitel výzkumného centra NTC.





Investor gigafactory už oslovil i Povodí Vltavy, aby zjistil, jestli je regionu dostatek vody. „Byli jsme osloveni zástupcem investora s dotazem na možné odběry vody pro potřeby připravovaného investičního záměru v lokalitě Plzeň – Líně. Byly přitom diskutovány možnosti odběru vody z vodních toků v Plzni, a jako možný zdroj vody byl předběžně vytipován odběr z vodního toku Úhlavy. V současné chvíli analyzujeme podklady od zástupce investora, abychom mu mohli poskytnout kvalifikované vyjádření,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.



Místopředseda odborového svazu KOVO a do června šéf regionálního pracoviště svazu v Plzni Ivo Kužel uvedl, že hlavní otázkou, na kterou nikdo neodpověděl, je kdo zaplatí infrastrukturu nutnou pro přistěhování nových pracovníků jako jsou byty, školy či školky. „Navíc zatím nikdo neřekl, odkud chce vzít továrna zaměstnance. Jestli je začnou vysávat z ostatních podniků v regionu, bude to sice pro zaměstnance dobře, protože se mohou hlásit o zvýšení platů, ale problém je, že nikdo neřekl jaké kvalifikace by továrna potřebovala, jaký tam bude stupeň digitalizace průmyslu,“ sdělil Kužel.

Je třeba řešit i zázemí pro zaměstnance

Podle jeho slov na nedostatek informací kolem projektu neupozorňuje jen svaz KOVO, ale i třeba i úřad práce, který potřebuje dopředu vědět, jaké rekvalifikace případně budou potřeba a na co žádat peníze.



Připustil, že energetická krize možná o práci připraví zaměstnance textilek či skláren, ale podle Kužela je fikce, že by se ze severních Čech a Karlovarského kraje, kde tyto provozy nejvíce jsou, přesunuli do Líní. „Úřad práce by to s pomocí rekvalifikací zvládal, ale Češi se odmítají za prací stěhovat,“ sdělil Kužel.Kužel nepředpokládá, že by v Česku navázaném ve velkém na automobilový průmysl, vznikla vysoká nezaměstnanost z toho důvodu, že se přejde z benzinových a naftových aut na ty s elektrickým pohonem. „Vzhledem k energetické krizi se green deal odsouvá a navíc dodavatelé pracující v oblasti automotive už se přeorientovávají i na výrobu jiných součástek,“ sdělil.



Ředitelka divize investic a zahraničních aktivit státní agentury pro podporu zahraničních investic Czechinvest Eva Jungmannová gigafactory VW považuje pro Česko za extrémně výhodnou investici. Na otázku, jestli je racionální zesilování závislosti Česka na automobilovém průmyslu, již dříve odpověděla, že by to spíš nazvala transformací. „Byl by to posun k elektromobilitě, což je nyní globálně nevyhnutelné, proto by to bylo extrémně zajímavé. Když se do toho ve spolupráci se všemi rezorty opřeme a řekneme, že je to pro nás priorita, něčeho určitě dosáhneme,“ sdělila Jungmannová.