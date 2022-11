Evropské startupy těžce shánějí kapitál na gigafactory. Válcuje je Asie

Příkladem startupové firmy, kterou nezvládnuté ambice přivedly do problémů, je Britishvolt. Ta si narýsovala plány na stavbu gigafactory v severní Anglii, na kterou by ovšem potřebovala 3,8 miliardy liber. Sehnat investory se jí příliš nedaří. Mimo jiné i proto, že nepodepsala smlouvu s žádným zákazníkem z řad automobilek ani nepředvedla žádný test své technologie ve větším rozsahu.

„Nikdo vám nedá objednávku jen proto, že máte hezkou powerpointovou prezentaci,“ shrnul pro agenturu Reuters David Roberts, jenž už do několika podobných britských společností investoval. „Potrvá šest let než budete mít nějaké skutečné tržby, tak kde si myslíte, že seženete miliardy liber bez potvrzených zakázek,“ ptá se.

Proto se řada evropských startupů chce vydat cestou stavění menších bateriových továren s kapacitou pod jednu gigawatthodinu. Pro ně se používá označení megafactory. Jedním z příkladů ke francouzský startup Verkor, který tento týden získal investici 250 milionů eur na stavbu právě takového podniku.

Cíl je začít s menšími zakázkami a teprve po úspěšném rozjezdu podepsat velké zákazníky a kapacitu navýšit. Verkor by si takto následně chtěl dojít pro dalších 1,6 miliardy eur, rozrůst se v 16 GWh gigafatory a zásobovat francouzskou automobilku Renault.

Evropská unie na rozvoj elektromobility spoléhá a kvůli nezávislosti na asijských dodavatelích by ráda měla 90 procent výroby potřebných baterií od roku 2030 ve svých členských zemích. Podle propočtů poradenské firmy BMI a agentury Reuters bude tou dobu potřeba výrobní kapacita o velikosti 1200 GWh.

Z toho ovšem cca 13 procent připadne na Teslu, 43 procent na evropské firmy a zbylých 44 procent na asijské společnosti s výrobními pobočkami v Evropě, ukazuje analýza.

Tak to aspoň vypadá podle současných projektů, analytik BMI Caspar Rawles však varuje, že velká část továren naplánovaných evropskými podniky se nikdy nemusí dostat z fáze projektu do skutečné výstavby.

Naproti tomu čínské, jihokorejské a japonské firmy, které na trhu nyní dominují, už mají s výstavbou továren na baterie zkušenosti a navíc mají i kontrakty s automobilkami.

„Velká většina evropské produkční kapacity bude ve skutečnosti asijská,“ říká Rawles.

Automobilky jako BMW, Mercedes-Benz, Stellantis nebo Volkswagen už všechny podepsaly dohody s vyrůstajícími továrnami od předních asijských hráčů jako je čínská CATL nebo jihokorejská LG.

A například čínská Envision AESC se už poohlíží, kde v Evropě by mohla stavět další továrny.

„Evropská komise a členské země by si měly být vědomy, že pokud chceme být aspoň trochu soběstační a mít nějaké vědomosti a know how ve výrobě baterií, potřebujeme nutně domácí výrobce,“ uvedla pro Reuters Ilka von Dalwigková z Evropské bateriové aliance EBA.

„Protože i když se bude vyrábět v Evropě, nutně to nemusí znamenat, že máte nad výrobou kontrolu nebo že máte to know how,“ varuje.

Jednou z úspěšných evropských firem je například Northvolt, který první baterie ze své švédské továrny dodal letos, mezi další patří Automotive Cells Company (ACC), společný podnik francouzské energetické firmy TotalEnergies a automobilek Stellantis a Mercedes-Benz. Dalším perspektivním podnikem je Italvolt, který má ovšem detaily k financování svého projektu za 3,5 miliardy eur teprve představit.

Mezi ty, kdo zvolili opatrnější přístup patří například slovenský InoBat. Ten se chystá v Bratislavě otevřít pilotní projekt s kapacitou 45 MWh zkraje příštího roku. Mezi jeho klienty patří například německý vývojář aerotaxi Lilium.

Podle šéfa firmy Mariána Bočka by se produkční kapacita podniku měla rozrůst až na čtyři GWh, podle toho, jak budou nabíhat nové kontrakty.