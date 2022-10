Primátorovi Plzně vadí, jak vláda informuje o gigafactory. Napsal Fialovi

Továrnu zhruba za 120 miliard korun plánuje postavit v České republice, Polsku nebo Maďarsku koncern Volkswagen (VW). V dopise, který získala agentura ČTK, primátor vyzval premiéra, aby komunikaci přehodnotil a vnímal město jako rovnocenného partnera. Upozornil, že za současných podmínek je proti výstavbě.

V dopise důrazně požaduje, aby vláda začala neprodleně a transparentně informovat město a jeho občany o záměru továrny. „Žádám Vás a Vaši vládu, abyste zveřejnili stanovisko Armády ČR o (ne)potřebnosti letiště Líně, které Váš kabinet drží podle informací v médiích v režimu přísně tajné,“ uvedl Zarzycký. To podle něj nahrává spekulacím, že vláda chce gigafactory „prosadit na sílu“, a to i přes nesouhlas armády.

Armáda se měla do konce srpna vyjádřit, zda letiště v Líních, tedy plochu téměř 400 hektarů, potřebuje. Podle informací ČTK ve vyjádření vojáků pro ministerstvo obrany a vládu bylo, že ho považuje za strategickou a rozvojovou plochu. Zdroje blízké investorské VW uvedly, že ministerstvo obrany Líně automobilce samo nabídlo, a to letos v únoru, před konfliktem na Ukrajině.

Zarzycký v dopise premiéra upozornil, že pro gigafactory je nutné zajistit dostatek vody, což nelze bez Vodárny Plzeň, ale o tomto tématu s radnicí ani s městskou firmou nikdo nejednal. „Za stávajících okolností, kdy město není detailně, včas a transparentně informováno o celém záměru, a kdy drtivá většina občanů se záměrem nesouhlasí, hodlám z pozice primátora využít všech zákonných možností a pravomocí, jak výstavbu gigafactory na úkor stávajícího letiště Líně zastavit,“ uvedl v dopise primátor.

O továrně se má rozhodnout ještě letos

Záměr vybudovat gigafactory v Líních podpořila vláda ve středu. Premiér poté uvedl, že bude informovat vedení VW, které se má rozhodnout o umístění továrny do konce roku. Na neveřejném vnitrostátním a mezinárodním letišti fungují desítky leteckých škol a letecká záchranná služba. Kraj, Plzeň, okolní obce i letecké školy jej chtějí zachovat. Současně s gigafactory letiště na ploše fungovat nemůže.

V pátek poprvé jednala na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) pracovní skupina v čele s náměstkem Petrem Očkem, za koncern VW tam byl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Jednání se zúčastnili také starostové Líní a Dobřan, hejtman Rudolf Špoták (Piráti) a jeho náměstek Pavel Čížek (STAN) a nový náměstek primátora Plzně Pavel Bosák (Piráti). MPO slíbilo, že nechá rychle zpracovat studie dopadů případné investice. Zaznělo také, že pokud si VW nevybere ČR, tak příprava zóny v Líních padne.

Důležité jsou plusy pro obyvatele

„Tato schůzka měla být už ve druhé polovině dubna,“ řekl v pátek Špoták. MPO podle hejtmana nešťastnou komunikaci přiznalo. „Pokud přínosy pro občany, jako jsou dostatek zeleně, obchvaty obcí, lepší vzduch, lepší komunikační napojení, levnější teplo a další, převýší minusy, tak se budeme rozhodovat v zájmu našich obyvatel,“ řekl starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany). Obce vlastní na letišti dvě pětiny pozemků, které považují jako svůj hlavní trumf. „Nedozvěděl jsem se nic, co by mělo zásadní vliv na moje dosavadní stanovisko k projektu, které je skeptické,“ řekl Bosák.

Samotná gigafactory má být na ploše 110 hektarů a dalších 75 hektarů má být vyčleněno pro dodavatele materiálu. Navíc asi 65 hektarů je určeno pro budoucí rozvoj nebo dodavatele.

„Pokud by došlo k odsouhlasení investice koncernu Volkswagen, mohla by začít stavba gigafactory ve třetím čtvrtletí 2024. Očekávaný počet zaměstnanců je až 4000, jejich nábor bude postupný,“ řekl mluvčí Škody Auto Pavel Jína. Podle Jahna by obce, kraj a vláda měly v listopadu říct, zda bude možné do termínu zahájení výstavby zajistit napojení na silniční a železniční síť a zdroje energie a vody. Podle toho VW rozhodne o umístění projektu. MPO teď podle Jahna shromáždilo názory a požadavky obcí, které je potřeba vyřešit.