Otec vytáhl z účtu nemocného syna 19 milionů, od soudu odešel s podmínkou

Pavel B. se, stejně jako jeho dcera, původně za zpronevěru peněz a pokus o podvod pohyboval v trestní sazbě pět až deset let, soud však sáhl k nižší výměře trestu, aby nemusel do vězení. Podmínka je totiž možná pouze do výše tří let.

„Dospěli jsme k závěru, že obžalovaného není nutné zavírat do vězení. Pořád byl sice spáchán zločin zpronevěry, nicméně se nedomníváme, že v případě potřeby by poškozenému nebyla poskytnuta adekvátní pomoc, jeho úmyslem nebylo nikoho poškodit, i když v rámci zákona výrazně pochybil. Není ale potřeba jej brát za zločince v pravém slova smyslu,“ uvedla předsedkyně senátu Jana Bodečková.

Pavel B. byl soudem ustanoveným opatrovníkem svého syna, vojáka z povolání, který v roce 2013 utrpěl vážná zranění během nehody vojenského vozidla při přesunu na cvičení. Byl trvale odkázán na pomoc druhých. Upadl do vegetativního stavu a komunikoval minimálně. V roce 2021 potom onemocněl covidem a v nemocnici zemřel.

Otec však pár dní před jeho smrtí vytáhl z jeho účtu ve dvou transakcích dohromady 19,1 milionu korun, aby se vyhnul poplatkům v rámci dědického řízení, ovšem bez vědomí opatrovnického soudu, který by jinak transakci pravděpodobně schválil. Peníze pak chtěl nechat zainvestovat, a tím pádem zhodnotit. Obhajoba kvůli tomu žádala soud o zproštění viny.

„Zhodnocení peněz se povedlo, pan B. díky tomu pro svoji rodinu získal dalších 700 tisíc a rozhodně si je nechtěl nechat pro sebe. V tomto případě tedy v žádném případě nedošlo ke zločinu zpronevěry. Snahu vyhnout se poplatkům v dědickém řízení má drtivá většina lidí a soud to často vůbec nezajímá,“ říkal během líčení mužův obhájce.

Zproštěna viny však byla pouze jeho spoluobžalovaná 39letá dcera, na jejíž účet nejprve 19,1 milionů putovalo. Žena je ale obratem vrátila na otcův účet a o jejich další osud se příliš nezajímala. Během soudního líčení několikrát zopakovala, že by svého zemřelého bratra nikdy nijak nepoškodila, stejně jako otec.

„Soud má za to, že obžalovaná peníze na účet otce vrátila v celé původní výši v domnění, že jde o opatrovníka poškozeného a bude s nimi naloženo způsobem, který bude pro všechny prospěšný. Nijak se nechtěla obohatit,“ řekla Bodečková.

Trestní oznámení na oba podala ženina matka a manželka obžalovaného, která podle výpovědi o žádných transakcích nevěděla a měla by dědit polovinu synova majetku. Po soudu žádala polovinu z předmětné částky a byla odkázána na občanskoprávní řízení. Rozsudek je nepravomocný.