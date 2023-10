Více zeleně na úkor aut. Dopravou zahlcené náměstí Republiky se změní

V pondělí utekl rok a den od chvíle, kdy byli do svých funkcí zvoleni pardubičtí radní. A místo oslavy dostali dost dlouhou a vyčerpávající debatu o budoucnosti náměstí Republiky u Zelené brány.

„Měli jste se ozvat dříve, třeba na komisi pro dopravu. To se na mne tedy nezlobte, pánové,“ uvedl nezvykle emotivně primátor Pardubic Jan Nadrchal na konci hodinu a půl dlouhé rozpravy.

Nad projektem se totiž střetly dva názory. Jeden, řekněme progresivní, hájili Piráti. Podle nich je dobře, že radní chtějí do náměstí dostat více zeleně na úkor aut.

„Nyní to není žádné náměstí, ale odporná pětiproudová magistrála. Něco s tím udělat je nutné, je to krok správným směrem, byť mám k projektu své výhrady. Vzal jsem nedávno svou rodinu, která není z Pardubic, poprvé do centra a musím říct, že kvůli náměstí Republiky to pro ně byl otřesný zážitek,“ uvedl například zastupitel Robert Hrdina.

Naopak na druhé straně stáli konzervativci reprezentovaní především politiky z ODS. Podle nich nabízené řešení natolik zkomplikuje dopravní situaci v centru města, že to přestane být průjezdné. Členové modré strany mají strach hlavně z toho, že se bude rušit zástavka MHD u divadla a trolejbusy budou nově stát přímo v jízdním pruhu.

„Vyřešíte tím dopravu v Jahnově ulici, kde auta stojí nyní. Zaseknou se totiž mnohem dříve. Navržené řešení vlastně znamená, aby se už na Hradecké ulici zrušil jeden odbočovací pruh na Sukovu třídu, tam by měl vzniknout pruh pro MHD. Je to dramatický zásah a nevím, jestli jsou na něj lidé připraveni,“ uvedl zastupitel za ODS a bývalý náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

Přestavba by měla vypuknout za dva roky

Narážel tím na fakt, že už jednou na Sukově třídě, která vede auta na náměstí Republiky, se pruh pro městskou hromadnou dopravu zavedl a dopadlo to tragicky. Kolony byly natolik šílené, že radní experiment rychle odpískali. Lidé zuřili.

Nyní ho chtějí vlastně obnovit a dovolí si to hlavně díky tomu, že v létě 2025 by měl začít fungovat právě budovaný severovýchodní obchvat města. A přestavba části náměstí za 49 milionů korun se má spustit až po tomto datu.

„Přechod u Zelené brány bude nově zvýšený, bude totiž na zpomalovacím prahu, bude také širší než nyní. Semafor tam zůstane,“ uvedl náměstek primátora odpovědný za dopravu Jan Hrabal.

Ovšem podle některých ani nová, zhruba tři kilometry dlouhá silnice od hypermarketu Globus směrem na sídliště Dubina centru města moc nepomůže. „Doprava u Zelené brány vlivem obchvatu bude menší minimálně nebo vůbec,“ uvedl Petr Kvaš.

„Tvrdá data ukazují, že v místě bude doprava v dalších letech nadále růst a třeba v roce 2035 tam bude intenzivnější než dnes. Nemyslím si, že můžeme na Sukově třídě tak drsně omezit automobilovou dopravu, jak studie nabízí. Umíte si představit, co to bude dělat ve špičce?“ dodal jeho kolega z ODS Karel Haas.

Nicméně tento názor nakonec zůstal v menšině. Hned 28 zastupitelů ze 39 podpořilo plánované změny. „Máme výjimečnou šanci konečně něco udělat. Vždy se říkalo, že něco změníme až ve chvíli, kdy bude stát obchvat. A nyní už říkáme, že to nepůjde ani po jeho dostavbě. Tak kdy to tedy půjde?“ ptal se Hrdina, podle nějž je zklidnění dopravy v centru nezbytné. „Musím ale přiznat, že jsem také překvapen odvahou radních v této věci,“ dodal politik ze Strany zelených, který do voleb šel na kandidátce Pirátů.

Debata se vedla také kolem využití podchodu u Zelené brány. Podle radních by jeho oprava spolykala desítky milionů korun, a tak nejspíše už nikdy svému účelu sloužit nebude. Na projekt obnovy náměstí dostane město dotaci z Unie.