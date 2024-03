Pasti na silnicích. Kde na řidiče po zimě číhají výmoly v Pardubickém kraji?

V pardubické ulici Dašická, pár metrů za křižovatkou s ulicí Na Okrouhlíku směrem z centra, číhá na řidiče v jednom jízdním pruhu obrovský výtluk.

Díra je hned za frekventovanou odbočkou, řidiči si ji často všimnou až na poslední chvíli a nebezpečně vybočují do protisměru. Poškozená vozovka není nijak označena.

„Naše četa o ní ví. Čekáme, až se rozběhnou obalovny. Všechny díry v našem obvodě evidujeme a počítáme s tím, že do větších oprav se pustíme v nejbližších dnech. Obalovny by se měly rozjet na konci příštího nebo toho dalšího týdne. Vyspravovat díru studenou směsí nemá příliš cenu, vydrží to maximálně týden,“ řekl starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný.

V Dašické jde o mimořádně velký výtluk, na silnicích v Pardubickém kraji mnoho takových není. Pravděpodobně nejkratší zima za několik posledních desetiletí napáchala menší škody, než na jaké jsou řidiči na jaře zvyklí. Silnice I. třídy přestály mrazy se ctí a stav krajských silnic po zimě odráží spíše jejich dlouhodobě špatný stav, než že by tankodromy byly otázkou posledních měsíců.

Nejhorší výmoly

v Pardubickém kraji Dašická ulice, Pardubice Jánská ulice, Přelouč část silnice III/32225 z Černé u Bohdanče II/360 Ústí nad Orlicí - Letohrad II/362 Jedlová - hranice kraje II/365 Svojanov - hranice kraje ulice T. G. Masaryka (II/324), Slatiňany II/359 Budislav - Poříčí III/3582 Vlčnov – Kočí Školní ulice (I/43), Svitavy

Například zima 2021 přinesla docela jiný příběh, hlavní silniční tah na Moravu připomínal cedník. Situace na frekventovaném tahu došla až do takového stadia, že na obří výtluky na silnici I/35 upozornila veřejně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) policie.

Ale i letos jsou na silnicích místa, na které by si řidiči měli dát pozor. Z testu MF DNES paradoxně vyšly nejhůř komunikace ve správě měst a obcí.

Špatná je situace na místní komunikaci v Přelouči. Silnici v Jaselské ulici hodně „pomáhají“ těžké kamiony, které zajíždějí do společnosti Kiekert. „Už je to neúnosné. Část silnice směrem od nádraží po zatáčku u Kiekerta z nejhoršího opravíme. Nebude to oprava generální, ale něco s tím udělat musíme,“ řekl starosta Přelouče Martin Šmíd. Akce vyjde na šest milionů korun.

Díry jsou samozřejmě i na páteřních silnicích II. třídy, u kterých však více než zima úřaduje dlouhodobá zanedbanost, což lze v případě „trojek“ dvakrát podtrhnout. „Vliv zimy z listopadu a prosince a následné vydatné srážky nejvíce poškodily silnice III. tříd, které byly v horším stavebním stavu a staršího typu konstrukce,“ sdělil ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák. Závady, které není možno technologicky ihned opravit, jsou podle něj označeny dopravními značkami adekvátně rozsahu a možnému riziku.

Nejhorší silnice jsou před generální opravou

Správa a údržba silnic Pardubického kraje spravuje 3 649 km silnic II. a III. třídy. Nejhůř jsou na tom ty komunikace, které čeká v dohledné době modernizace.

Týká se to i dlouhodobě zničeného úseku silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem. Na řidiče zde sice nečekají hluboké díry, ve kterých by auta mohla nechat kolo, silnice je však doslova posetá menšími výmoly v celé své šířce. Nejhorší situace je kolem Černovíru a pod hradem Lanšperk směrem k Dolní Dobrouči. Ke zvýšené pozornosti při projíždění tímto rizikovým úsekem nabádá nejen napevno umístěná značka upozorňující na hrboly, ale i přenosná značka Nebezpečí smyku.

„Aktuálně provádíme opravy lokálních závad studenou asfaltovou směsí. Současně realizujeme výběr dodavatele velkoplošných výsprav úseků, které jsou nejvíce poškozeny. Tyto velkoplošné výspravy by měly být provedeny v průběhu dubna. Také zpracováváme projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci prvního úseku Ústí nad Orlicí – železniční přejezd Černovír. Rekonstrukce tohoto úseku bude realizována ve dvou letech, a pokud půjde vše podle plánu, tak ji zahájíme na začátku prázdnin letošního roku,“ dodal Vašák.

Kraj chtěl původně tuto silnici financovat z unijních fondů, kvůli žalostnému stavu silnice se rozhodl pro jinou cestou. „Nejrychlejším řešením bude akci rozdělit na etapy a vše platit přímo z krajského rozpočtu. Pokud bychom projekt financovali z eurofondů, začali bychom opravovat nejdříve v letech 2026 a 2027,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Silnice drtí těžká auta s kamením na D35

Tvorbu výtluků výrazně ovlivňuje i stoupající intenzita dopravy. Silnice v Budislavi trpí pod náporem těžkých nákladních aut, která navážejí materiál na stavbu D35 z místního lomu. Útěchou pro místní může být fakt, že návozové trasy pro dopravu materiálu k úsekům u Vysokého Mýta s touto silnicí nepočítají. Úsek je zařazen do plánu celkové rekonstrukce – do jejího zahájení bude lokálně opravován.

Na výmoly by si řidič měli dát pozor na bývalých „jedničkách“, které nahradily v posledních letech obchvaty. Rozměrná propadlina čeká na řidiče ve Svitavách na původní silnici I/43 ve Školní ulici, která je po dostavbě obchvatu stále ve správě Ředitelství silnic a dálnic. „ŘSD o tom ví. Jsme s nimi v kontaktu. Problematická místa chtělo ŘSD opravit už na podzim, ale klimatické podmínky to nedovolovaly. Počítáme, že opravy se rozjedou v dubnu, kdy začnou fungovat obalovny,“ řekl místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Nepříjemná díra číhá na řidiče ve Slatiňanech na silnici II/324, na vjezdu na most knížete Auersperga. „Závady, které není možné technologicky ihned opravit, jsou označeny dopravními značkami adekvátně rozsahu a možnému riziku. Obalovny pro výrobu horkých směsí by měly být spuštěny s koncem března,“ uvedl Vašák, podle něhož na provizorní opravy studenou asfaltovou směsí jde přes čtyři miliony korun, o milion víc než loni.

Velkoplošné výspravy krytů vozovek budou probíhat na více než padesáti úsecích a na dalších třiceti již zmíněné tenkovrstvé úpravy silničním emulzním nátěrem. Přehled silnic, u kterých kraj počítá s celkovou opravou, je dostupný na webu doprava.pardubickykraj.cz.

Velkoplošné výspravy má v plánu i ŘSD. Obnova živičného krytu se připravuje na silnici I/17 mezi Chrudimí a Heřmanovým Městcem, na Hradubické čtyřproudovce v Pardubicích nebo na hlavních tazích I/14 u Libchav nebo I/35 před Moravskou Třebovou a u Litomyšle.