Kapličku čeká v květnu stěhování od přivaděče, lidé mohou přispět ve sbírce

Ne víc než pět kroků stačí, aby se člověk dostal po překonání rušné silnice I/36 v Horních Ředicích k drobné sakrální stavbě v místě, kde se říká Na Borovičce.

Jenže nová silnice, která slouží jako přivaděč k dálnici, nyní nabízí takový komfort, že se tu řidiči nezdráhají sešlápnout pedál plynu. Ke kapličce se po rušné silnici lidé dostanou velmi obtížně. Není zde místo, kde nechat zaparkované auto, chůze po přivaděči k dálnici také není nic, po čem by člověk toužil. Když kapličku nepřestěhovalo při stavbě silnice Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), rozhodla se obec, že to provede sama a umístí ji u památníku padlých pruských vojáků.

Starosta Horních Ředic Jiří Kosel odhaduje sumu za stěhování, ale také za nové zázemí a opravu na 1,5 milionu korun. „Předběžně vyjde jen přesun kapličky na devět set tisíc korun. Pak musíme udělat základovou desku pod kapličku a přístup k tomuto místu,“ řekl Kosel.

Když ke zmiňovaným nákladům obec ještě připočte opravu kapličky samé, náklady se vyšplhají na 1,7 milionu korun. Nesnadné stěhování chce vedení obce zahájit na přelomu dubna a května.

„Finální stěhování bychom rádi provedli v den státního svátku, a to 8. května, a to kvůli menší intenzitě dopravy. Bude ale záležet na počasí,“ řekl starosta Kosel.

Kapličku bude firma stěhovat kompletní, odebere z ní jen střešní tašky. Poté ji zafixuje, vyzvedne a převeze.

Na kontě sbírky je zatím padesát tisíc korun. Lidé mohou přispívat do sbírky do konce školního roku. Kolik se na kapličku nakonec vybere, podle starosty zas tak důležité není. Sbírku bere jako jakýsi test, jaký mají lidé vztah k místu, kde žijí a jak mu případně chtějí pomoci. Že by vybraná částka výrazně přispěla na přesun, to si starosta nemyslí. „Nejde o sumu, spíš jde o to, jakou mají lidé sounáležitost s touto historickou budovou, která k obci patří,“ řekl Kosel.

Jak však uvedl, překvapením pro něj je, že peníze přicházejí od neznámých dárců. Údaje o sbírce najdou zájemci na webu Horních Ředic.

Významnou částkou přispěl na stěhování kapličky Pardubický kraj, který uvolnil z rozpočtu šest set tisíc korun. „Chápeme obec, která objekt z roku 1836 nechala opravit a chce ji předat dalším generacím, stejně tak víme, že se ŘSD při budování obchvatu musí rozhodovat s péčí řádného hospodáře. Proto jsme se na radě rozhodli, že obec finančně podpoříme, a to částkou 600 tisíc korun. Je jen na Horních Ředicích, zda naší nabídky využijí a do projektu se pustí,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Obec chtěla, aby kapličku přesunulo Ředitelství silnic a dálnic, když v těchto místech nechalo vyvést přivaděč z nebezpečných kopců před Holicemi. To však silničáři odmítli s tím, že přesun není nutný a navíc by byl příliš drahý.