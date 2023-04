Obec chce kapličku odvézt od nové silnice. Je to drahé, říká ŘSD

Poblíž stávající silnice I/36 u Holic panuje od loňského roku čilý stavební ruch. Silničáři zde připravují přivaděč k dálnici, který bude alternativou ke stávající silnici I/36.

V houpácích před Holicemi však skrývka zeminy končí. A to těsně před kapličkou, kde Hornoředičtí říkají Na Borovičce.

Místní ji chtějí přemístit, Ředitelství silnic a dálnic je ale proti. „Bylo by to krajně nehospodárné a neúčelné. Dokumentace pro stavební povolení byla projednávána a předložena všem zúčastněným a nikdo požadavek na přesun kapličky nevznesl,“ řekla Petra Drkulová z pardubické pobočky ŘSD.

Sakrální stavba stojí v katastru obce, vesnice ji před lety odkoupila od soukromníka a na počátku nového tisíciletí opravila. Starostovi Horních Ředic se navíc ozvala firma, která by přesun kapličky dokázala udělat levněji, než na kolik vyčíslili cenu silničáři. „Vychází to do milionu korun. Kaplička není kulturní památkou. Na druhou stranu – stojí tam od roku 1836,“ řekl starosta Horních Ředic Jiří Kosel.

Nové místo, kam se kaplička bude stěhovat, vesnice našla. Při stávající silnici I/36 ve směru od Pardubic se v zatáčce před vjezdem do Horních Ředic u staré lípy již pietní místo nachází. U kříže jsou pohřbeni pruští vojáci. Na parcelu v sousedství chce vesnice přemístit kapličku. Firma ULAS, která bude stěhování provádět, má s přemisťováním zkušenosti.

„Kaplička se celá podloží ocelovou konstrukcí. Musíme ji zpevnit výdřevou, aby se nepropadla. Pak ji zvedneme jeřábem a naložíme na speciální podvalník a zhruba 1,5 kilometru převezeme,“ popsal přesun obchodně technický konzultant firmy pro Čechy René Růžička.

Převáženou stavbu pak usadí na předem připravený betonový základ. Přemisťování staveb, které musí ustoupit páteřním silnicím, příliš velkou raritou není.

Například výstavba dalšího úseku dálnice D6 si vyžádá přesun výklenkové kaple blahoslaveného císaře Karla, kterou před deseti lety zachránila občanská sdružení. Kaplička se nachází v trase nedávno zahájené stavby obchvatu Hořesedel. Stavaři ji přesunou přibližně o 20 metrů. Umístěna bude na nové betonové desce o rozměrech 3,8 × 2,7 metru se štěrkopískovým podsypem.

Vesnice Horní Ředice původní pozemek i drobnou církevní stavbu odkoupila od soukromníka. Kdysi naproti kapličce přes silnici stála nemovitost, která v dávné minulosti sloužila jako zájezdní hostinec. Řidiči tam dlouho jezdili kolem ruin bývalého stavení s hospodářkou budovou. „Stavení obýval pan Machatý a říkalo se mu Borovička. Mělo to nějakou spojitost s tím, jak tam teď říkáme,“ řekl Kosel.

Stavení čekala demolice, avšak vesnici bylo zchátralé kapličky líto, a tak ji odkoupila. Místní mají kapličku za svou, osud drobné sakrální stavby jim není lhostejný. „Pokud by zůstala na svém místě, bylo by to špatně. I když dálnice teď vede až do Ostrova, stále tudy jezdí hodně aut. Stezku tam udělat nemůžeme, je to tam hrozně nebezpečné,“ řekl Kosel.